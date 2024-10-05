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Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan, Arkadaşıyla Gittiği Mekanın Ortasında Şiddete Uğradığını Duyurdu!

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan, Arkadaşıyla Gittiği Mekanın Ortasında Şiddete Uğradığını Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 23:19

Kısmetse Olur'un ilk sezonundan tanıdığımız, polemikleri ve skandallarıyla gündemden düşmeyen TikTok fenomeni Melis Buse Betkayan, şiddete uğradığını duyurdu.

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Meşhur televizyon programı Kısmetse Olur ile hayatımıza giren Melis Buse Betkayan, programın üzerinden yıllar geçmiş olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri olmayı başardı.

Meşhur televizyon programı Kısmetse Olur ile hayatımıza giren Melis Buse Betkayan, programın üzerinden yıllar geçmiş olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri olmayı başardı.

Hayatına TikTok fenomeni olarak devam eden Betkayan, aynı yarışmadakine benzer şekilde özel hayatında yaşadığı polemiklerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir diğer TikTok fenomeni Reşit Bozdağ'la toksikliğin kitabını yazdıkları ilişkinin her bir detayı ayrı olay olmuştu.

Hayatına TikTok fenomeni olarak devam eden Betkayan, aynı yarışmadakine benzer şekilde özel hayatında yaşadığı polemiklerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir diğer TikTok fenomeni Reşit Bozdağ'la toksikliğin kitabını yazdıkları ilişkinin her bir detayı ayrı olay olmuştu.

Bozdağ'dan ayrıldıktan sonra sakinleyen ve kabuğuna çekilen Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz dakikalarda yeniden şiddete uğradığını duyurdu.

Bozdağ'dan ayrıldıktan sonra sakinleyen ve kabuğuna çekilen Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz dakikalarda yeniden şiddete uğradığını duyurdu.

Betkayan, arkadaşıyla gittiği AVM'de, tanıdığı bir başka arkadaşının yüzüne yumruk attığını iddia etti. "Kadınlara bu kadar şiddet uygulanan bir ülkede artık yaşamak istemiyorum. Eğer ki bana bir şey olursa ölümümden ya da yaralanmamdan ne olursa Ümit Oruç adlı kişi sorumludur" ifadelerini kullandı.

Betkayan, arkadaşıyla gittiği AVM'de, tanıdığı bir başka arkadaşının yüzüne yumruk attığını iddia etti. "Kadınlara bu kadar şiddet uygulanan bir ülkede artık yaşamak istemiyorum. Eğer ki bana bir şey olursa ölümümden ya da yaralanmamdan ne olursa Ümit Oruç adlı kişi sorumludur" ifadelerini kullandı.

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