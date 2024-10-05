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Katil Semih Çelik'in Canice Katlettiği 19 Yaşındaki Ayşenur Halil’in Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Katil Semih Çelik'in Canice Katlettiği 19 Yaşındaki Ayşenur Halil’in Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 20:04

Semih Çelik tarafından canice katledilen 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in fotoğrafı ortaya çıktı.

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Katil Semih Çelik, İstanbul Fatih'te 2 genç kadını canice katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi.

Katil Semih Çelik, İstanbul Fatih'te 2 genç kadını canice katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi.

Ülkenin gündemini derinden sarsan korkunç olayda hayattan koparılan "arkadaşı" İkbal Uzuner Fatih Camii’nde gerçekleşen cenaze töreniyle, "kız arkadaşı" olduğu iddia edilen Ayşenur Halil de Pazariçi Mahallesi’ndeki Saadet Camii'ndeki cenaze töreniyle son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.

Ülkenin gündemini derinden sarsan korkunç olayda hayattan koparılan "arkadaşı" İkbal Uzuner Fatih Camii’nde gerçekleşen cenaze töreniyle, "kız arkadaşı" olduğu iddia edilen Ayşenur Halil de Pazariçi Mahallesi’ndeki Saadet Camii'ndeki cenaze töreniyle son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dünden bu yana paylaşılan genç kadınların fotoğraflarının her ikisinin de İkbal Uzuner'e ait olduğu geçtiğimiz dakikalarda anlaşıldı.

Dünden bu yana paylaşılan genç kadınların fotoğraflarının her ikisinin de İkbal Uzuner'e ait olduğu geçtiğimiz dakikalarda anlaşıldı.

Ekol TV'nin haberine göre, Semih Çelik tarafından canice katledilen 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

Ekol TV'nin haberine göre, Semih Çelik tarafından canice katledilen 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

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