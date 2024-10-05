Emir Can İğrek'ten Ülkede Ardı Arkası Kesilmeyen Olaylara Tepki: "Her Şey Politik, Her Şey Bizi İlgilendirir"

'Kadın cinayetleri de, işçi cinayetleri de, öğrencilerin yoksul hayatları, değersiz diplomaları da, gazetecilerin haber yaparken korkusu da, medya organlarının ticari kaygılarla zengin elitlerin sözcüsü olması da, gazze'de 42 bin insanın bir kara parçasına hapsedilip katledilmesi de politiktir. 1 insan hayatının değerinin coğrafyaya göre belirlenmesi politiktir. Hukukun kişiye göre, sosyal medyaya göre şekil alması politiktir. Yani her şey politiktir. Her şey bizi ilgilendirir' dedi.