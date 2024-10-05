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Emir Can İğrek'ten Ülkede Ardı Arkası Kesilmeyen Olaylara Tepki: "Her Şey Politik, Her Şey Bizi İlgilendirir"

Emir Can İğrek'ten Ülkede Ardı Arkası Kesilmeyen Olaylara Tepki: "Her Şey Politik, Her Şey Bizi İlgilendirir"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 19:03

Birçok ünlü gibi şarkıcı Emir Can İğrek'in de sabrı 4 Ekim'de canice katledilen kızlarımızın hayattan koparılmasıyla taştı. Ülkede ardı arkası kesilmeyen olaylara tepki gösteren İğrek, 'Her şey politik. Her şey bizi ilgilendirir' dedi.

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Katil Semih Çelik, Ayşenur ve İkbal adında 19 yaşındaki gencecik iki kızımızı yarım saat arayla canice katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi.

Katil Semih Çelik, Ayşenur ve İkbal adında 19 yaşındaki gencecik iki kızımızı yarım saat arayla canice katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi.

Kan donduran olay, ülkeyi derinden sarstı. "Bu kaçıncı? Kaç kadının daha ölmesi gerek?" seslerinin yükseldiği sosyal medyada birçok ünlü isim de yaşananlara dair tepkisini sert ve net bir dille ifade etti.

Kan donduran olay, ülkeyi derinden sarstı. "Bu kaçıncı? Kaç kadının daha ölmesi gerek?" seslerinin yükseldiği sosyal medyada birçok ünlü isim de yaşananlara dair tepkisini sert ve net bir dille ifade etti.

Kaçıranlar için ünlülerden gelen tepkilere bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz saatlerde şarkıcı Emir Can İğrek'ten de bir tepki geldi. İğrek, yalnızca son birkaç saatte yaşananlara değil, toplumun günbegün çürüyüşüne dikkat çekti.

Geçtiğimiz saatlerde şarkıcı Emir Can İğrek'ten de bir tepki geldi. İğrek, yalnızca son birkaç saatte yaşananlara değil, toplumun günbegün çürüyüşüne dikkat çekti.

'Kadın cinayetleri de, işçi cinayetleri de, öğrencilerin yoksul hayatları, değersiz diplomaları da, gazetecilerin haber yaparken korkusu da, medya organlarının ticari kaygılarla zengin elitlerin sözcüsü olması da, gazze'de 42 bin insanın bir kara parçasına hapsedilip katledilmesi de politiktir. 1 insan hayatının değerinin coğrafyaya göre belirlenmesi politiktir. Hukukun kişiye göre, sosyal medyaya göre şekil alması politiktir. Yani her şey politiktir. Her şey bizi ilgilendirir' dedi.

"Bireysel olarak paçayı kurtarmaya odaklı nesle" ve "ölenlerin öldüğüyle kaldığı toplumsal düzene" itiraz eden İğrek, "Toplumsal olarak çürümüş, küskün, sessiz yığınlar olamayız" açıklamasında bulundu.

"Bireysel olarak paçayı kurtarmaya odaklı nesle" ve "ölenlerin öldüğüyle kaldığı toplumsal düzene" itiraz eden İğrek, "Toplumsal olarak çürümüş, küskün, sessiz yığınlar olamayız" açıklamasında bulundu.

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