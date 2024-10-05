Emir Can İğrek'ten Ülkede Ardı Arkası Kesilmeyen Olaylara Tepki: "Her Şey Politik, Her Şey Bizi İlgilendirir"
Emir Can İğrek'ten Ülkede Ardı Arkası Kesilmeyen Olaylara Tepki: "Her Şey Politik, Her Şey Bizi İlgilendirir"
Birçok ünlü gibi şarkıcı Emir Can İğrek'in de sabrı 4 Ekim'de canice katledilen kızlarımızın hayattan koparılmasıyla taştı. Ülkede ardı arkası kesilmeyen olaylara tepki gösteren İğrek, 'Her şey politik. Her şey bizi ilgilendirir' dedi.
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Katil Semih Çelik, Ayşenur ve İkbal adında 19 yaşındaki gencecik iki kızımızı yarım saat arayla canice katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi.
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Kan donduran olay, ülkeyi derinden sarstı. "Bu kaçıncı? Kaç kadının daha ölmesi gerek?" seslerinin yükseldiği sosyal medyada birçok ünlü isim de yaşananlara dair tepkisini sert ve net bir dille ifade etti.
Geçtiğimiz saatlerde şarkıcı Emir Can İğrek'ten de bir tepki geldi. İğrek, yalnızca son birkaç saatte yaşananlara değil, toplumun günbegün çürüyüşüne dikkat çekti.
"Bireysel olarak paçayı kurtarmaya odaklı nesle" ve "ölenlerin öldüğüyle kaldığı toplumsal düzene" itiraz eden İğrek, "Toplumsal olarak çürümüş, küskün, sessiz yığınlar olamayız" açıklamasında bulundu.
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