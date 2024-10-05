Son Birkaç Saatte Yaşanan Korkunç Olaylara Dayanamayan Oğuzhan Uğur Tepkisini Dile Getirdi
Son Birkaç Saatte Yaşanan Korkunç Olaylara Dayanamayan Oğuzhan Uğur Tepkisini Dile Getirdi
Oğuzhan Uğur geçtiğimiz gün birkaç saat içinde gerçekleşen korkunç olaylara sessiz kalmadı. Gündüz İstanbul'un ortasında gerçekleşen korkunç olaya tepki gösterdi.
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19 yaşından İkbal Uzener ve Ayşenur Halil’i canice katleden Semih Çelik ardından surlardan atlayarak hayatına son vermişti.
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Gülben Ergen, Demet Özdemir, Ezgi Mola, İlyada Alişan gibi isimler ise olay hakkındaki tepkilerini ve endişelerini dile getirmişti.
Geçtiğimiz gün birkaç saat içerisinde kadınlara uygulanan korkunç cinayet ve taciz olaylarına tepki gösteren isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu.
Uğur, daha önce sayısız kez ses çıkarttığı olaylara bir önlem alınmamasına böyle tepki gösterdi👇
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