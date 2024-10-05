Ayşe Arman'dan Sağlık Bakanlığı'nın 'Normal Doğum Eylem Planı'na "Yakamızdan Düşün" Sitemi!
Ayşe Arman'dan Sağlık Bakanlığı'nın 'Normal Doğum Eylem Planı'na "Yakamızdan Düşün" Sitemi!
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Normal Doğum Eylem Planı videosu hem sosyal medya kullanıcılarından hem de ünlü isimlerden tepki çekmeye başladı. Ayşe Arman da yayınladığı yazıda 'kamu spotunu' eleştirdi.
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Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz gün yayınladıkları kamu spotu ile "Doğal Olan Normal Doğum" mesajının altını çizmiş, bu reklam filmi kısa sürede çok sayıda eleştiri çekmişti.
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Birçok anne adayı ve anne gibi, ünlü oyuncu Demet Evgar'da reklam filmiyle ilgili düşüncelerini dile getirerek 'korku filmi' olarak nitelediği kamu spotunu eleştirmişti.
Eski Türkiye güzellerimizden biri olan Azra Akın ise kampanyaya verdiği destek yüzünden paylaştığı fotoğrafların altında oldukça büyük bir eleştiriye maruz kalmıştı.
Ayşe Arman ise "Normal Doğum" kamu spotunu eleştiren isimlerden biri oldu. Toplumsal konularda fikirlerini sık sık paylaşan Arman reklam filmini eleştirdi.
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Paylaştığı gönderide 'Normal Doğum Eylem Planı'nın saçmalık olduğunu söyleyen Arman, "Yakamızdan düşün!" diyerek sitem etti.
Gelin Ayşe Arman'ın sözlerine birlikte bakalım👇
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