Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ayşe Arman'dan Sağlık Bakanlığı'nın 'Normal Doğum Eylem Planı'na "Yakamızdan Düşün" Sitemi!

Ayşe Arman'dan Sağlık Bakanlığı'nın 'Normal Doğum Eylem Planı'na "Yakamızdan Düşün" Sitemi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 11:37

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Normal Doğum Eylem Planı videosu hem sosyal medya kullanıcılarından hem de ünlü isimlerden tepki çekmeye başladı. Ayşe Arman da yayınladığı yazıda 'kamu spotunu' eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz gün yayınladıkları kamu spotu ile "Doğal Olan Normal Doğum" mesajının altını çizmiş, bu reklam filmi kısa sürede çok sayıda eleştiri çekmişti.

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz gün yayınladıkları kamu spotu ile "Doğal Olan Normal Doğum" mesajının altını çizmiş, bu reklam filmi kısa sürede çok sayıda eleştiri çekmişti.

Bilmeyenler için Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı videoyu şöyle bırakalım 👇

Birçok anne adayı ve anne gibi, ünlü oyuncu Demet Evgar'da reklam filmiyle ilgili düşüncelerini dile getirerek 'korku filmi' olarak nitelediği kamu spotunu eleştirmişti.

Birçok anne adayı ve anne gibi, ünlü oyuncu Demet Evgar'da reklam filmiyle ilgili düşüncelerini dile getirerek 'korku filmi' olarak nitelediği kamu spotunu eleştirmişti.

Detaylar için👇

Eski Türkiye güzellerimizden biri olan Azra Akın ise kampanyaya verdiği destek yüzünden paylaştığı fotoğrafların altında oldukça büyük bir eleştiriye maruz kalmıştı.

Eski Türkiye güzellerimizden biri olan Azra Akın ise kampanyaya verdiği destek yüzünden paylaştığı fotoğrafların altında oldukça büyük bir eleştiriye maruz kalmıştı.

O içeriğimizin detaylarına da buradan ulaşabilirsiniz 👇

Ayşe Arman ise "Normal Doğum" kamu spotunu eleştiren isimlerden biri oldu. Toplumsal konularda fikirlerini sık sık paylaşan Arman reklam filmini eleştirdi.

Ayşe Arman ise "Normal Doğum" kamu spotunu eleştiren isimlerden biri oldu. Toplumsal konularda fikirlerini sık sık paylaşan Arman reklam filmini eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paylaştığı gönderide 'Normal Doğum Eylem Planı'nın saçmalık olduğunu söyleyen Arman, "Yakamızdan düşün!" diyerek sitem etti.

Paylaştığı gönderide 'Normal Doğum Eylem Planı'nın saçmalık olduğunu söyleyen Arman, "Yakamızdan düşün!" diyerek sitem etti.

Gelin Ayşe Arman'ın sözlerine birlikte bakalım👇

Gelin Ayşe Arman'ın sözlerine birlikte bakalım👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın