'Normal Doğum Eylem Planı'na Destek Veren Azra Akın'a Sosyal Medya Kullanıcılarının Tepkileri Çığ Gibi Büyüdü
'Normal Doğum Eylem Planı'na Destek Veren Azra Akın'a Sosyal Medya Kullanıcılarının Tepkileri Çığ Gibi Büyüdü
Sağlık Bakanlığını'nın yayınladığı Normal Doğum Eylem Planı kampanyasına destek veren Azra Akın'a sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan eleştiriler çığ gibi büyüdü.
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Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir videoda sezaryen doğum eleştirilirken, normal doğum eylem planı başlatılmış ve video kısa sürede büyük tepkilere yol açmıştı.
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Ardından hem annelerden hem de oyunculardan tepkiler yükselmiş normal doğum ya da sezaryenin 'annelik' üzerindeki etkisi tartışılmaya başlanmıştı. Demet Evgar da bu reklama tepkisini göstermişti.
'Normal Doğum Eylem Planı' adı altında oluşturulan kampanyaya destek veren isim ise Azra Akın oldu. Önce Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı videoyu paylaşan Akın ardından "Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Normal Doğum Kampanyasının bir parçası olmaktan mutluluk duydum." yazdı.
Paylaşımının altına "Tüm anne adayı kız kardeşimlerimle çok önemsediğim doğal doğum tecrübemi paylaşmak benim için unutulmaz bir andı. Tüm anne adaylarını bu özel kampanyanın bir parçası olmaya ve hayatın bu mucizesini deneyimlemeye davet ediyorum." yazan Azra Akın'a yapılan eleştiriler de çığ gibi büyüdü.
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