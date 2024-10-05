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'Normal Doğum Eylem Planı'na Destek Veren Azra Akın'a Sosyal Medya Kullanıcılarının Tepkileri Çığ Gibi Büyüdü

'Normal Doğum Eylem Planı'na Destek Veren Azra Akın'a Sosyal Medya Kullanıcılarının Tepkileri Çığ Gibi Büyüdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 10:41

Sağlık Bakanlığını'nın yayınladığı Normal Doğum Eylem Planı kampanyasına destek veren Azra Akın'a sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan eleştiriler çığ gibi büyüdü.

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Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir videoda sezaryen doğum eleştirilirken, normal doğum eylem planı başlatılmış ve video kısa sürede büyük tepkilere yol açmıştı.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir videoda sezaryen doğum eleştirilirken, normal doğum eylem planı başlatılmış ve video kısa sürede büyük tepkilere yol açmıştı.

O detaylardan bu yazımızda bahsettik 👇

Ardından hem annelerden hem de oyunculardan tepkiler yükselmiş normal doğum ya da sezaryenin 'annelik' üzerindeki etkisi tartışılmaya başlanmıştı. Demet Evgar da bu reklama tepkisini göstermişti.

Ardından hem annelerden hem de oyunculardan tepkiler yükselmiş normal doğum ya da sezaryenin 'annelik' üzerindeki etkisi tartışılmaya başlanmıştı. Demet Evgar da bu reklama tepkisini göstermişti.

Demet Evgar'ın tepkisinden bu yazımızda bahsettik 👇

'Normal Doğum Eylem Planı' adı altında oluşturulan kampanyaya destek veren isim ise Azra Akın oldu. Önce Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı videoyu paylaşan Akın ardından "Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Normal Doğum Kampanyasının bir parçası olmaktan mutluluk duydum." yazdı.

'Normal Doğum Eylem Planı' adı altında oluşturulan kampanyaya destek veren isim ise Azra Akın oldu. Önce Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı videoyu paylaşan Akın ardından "Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Normal Doğum Kampanyasının bir parçası olmaktan mutluluk duydum." yazdı.

Paylaşımının altına "Tüm anne adayı kız kardeşimlerimle çok önemsediğim doğal doğum tecrübemi paylaşmak benim için unutulmaz bir andı. Tüm anne adaylarını bu özel kampanyanın bir parçası olmaya ve hayatın bu mucizesini deneyimlemeye davet ediyorum." yazan Azra Akın'a yapılan eleştiriler de çığ gibi büyüdü.

Paylaşımının altına "Tüm anne adayı kız kardeşimlerimle çok önemsediğim doğal doğum tecrübemi paylaşmak benim için unutulmaz bir andı. Tüm anne adaylarını bu özel kampanyanın bir parçası olmaya ve hayatın bu mucizesini deneyimlemeye davet ediyorum." yazan Azra Akın'a yapılan eleştiriler de çığ gibi büyüdü.
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