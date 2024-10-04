Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal Olan Normal Doğum" Kamu Spotu Tepkilerin Odağında
Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal Olan Normal Doğum" Kamu Spotu Tepkilerin Odağında
Sağlık Bakanlığı, sezaryen doğumların ülkemizde yüksek olmasına dikkat çekmek amacıyla 'Doğal Olan Normal Doğum' temalı Normal Doğum Eylem Planı'nı başlattı. Bakanlığın vatandaşların dikkatini çekmek için paylaştığı, bir bebeğin sesinin kullanıldığı kamu spotu ise tepkilerin odağında.
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Sezaryen doğum, genellikle vajinal doğumun güvenli bir şekilde yapılamadığı durumlarda anestezi uygulanarak gerçekleştirilen bir doğum yöntemidir.
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Sağlık Bakanlığı, makul sezaryen sınırının DSÖ tarafından yüzde 15 olarak açıklandığını ancak ülkemide bu sınırın aşıldığını belirterek yeni bir kampanyaya imza attı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ise bu şekilde;
"Normal doğumun" övüldüğü bu video ve paylaşıma tepkiler de gecikmedi.
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