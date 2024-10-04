Kadınlar Neden Kendilerine Karşı İşlenen Suçlarda Şikayetlerini Geri Çekmek Zorunda Kalıyor?

İstanbul Beyoğlu'nda herkesin kanını donduran bir taciz olayı yaşandı. İki erkek, sokak ortasında bir kadına saldırdı. Saldırganlar, mağdur kadının şikayetçi 'olmaması' sebebiyle serbest bırakıldı.

Peki kadınlar, kendilerine karşı yapılan saldırılarda neden şikayetlerini geri çekiyor?