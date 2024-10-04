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Kadınlar Neden Kendilerine Karşı İşlenen Suçlarda Şikayetlerini Geri Çekmek Zorunda Kalıyor?

Kadınlar Neden Kendilerine Karşı İşlenen Suçlarda Şikayetlerini Geri Çekmek Zorunda Kalıyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
04.10.2024 - 16:57

İstanbul Beyoğlu'nda herkesin kanını donduran bir taciz olayı yaşandı. İki erkek, sokak ortasında bir kadına saldırdı. Saldırganlar, mağdur kadının şikayetçi 'olmaması' sebebiyle serbest bırakıldı.

Peki kadınlar, kendilerine karşı yapılan saldırılarda neden şikayetlerini geri çekiyor?

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Beyoğlu'nda kameralara yansıyan görüntülerde, iki erkeğin bir kadını sokak ortasında taciz ettiği görüldü.

Beyoğlu'nda kameralara yansıyan görüntülerde, iki erkeğin bir kadını sokak ortasında taciz ettiği görüldü.

31 yaşındaki Semir T. ve 27 yaşındaki Ömer K. kısa sürede gözaltına alınsa da mağdur kadın, şikayetinden vazgeçince serbest bırakıldılar.

Sosyal medyadan serbest bırakılma kararına tepkiler de eksik olmadı.

Bugüne kadar, kadınlar kendilerine şiddet uygulayan kişiler hakkındaki şikayetlerini pek çok kez geri çekmek zorunda kaldı.

Bugüne kadar, kadınlar kendilerine şiddet uygulayan kişiler hakkındaki şikayetlerini pek çok kez geri çekmek zorunda kaldı.

Peki hiç düşündünüz mü, neden? Kadınlar sahiden bu insanlardan şikayetçi olmayabilir mi?

Elbette böyle bir durum yok ortada. Mağdurlar, karşı tarafın tekrar saldırıya geçme ihtimalini düşünerek vazgeçiyor şikayetlerinden.

Elbette böyle bir durum yok ortada. Mağdurlar, karşı tarafın tekrar saldırıya geçme ihtimalini düşünerek vazgeçiyor şikayetlerinden.
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Aynı durumu yaşayan birçok kadın var aslında.

Aynı durumu yaşayan birçok kadın var aslında.
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Öte yandan, kadınların başka bir korkusu daha var: Aileleri.

Öte yandan, kadınların başka bir korkusu daha var: Aileleri.
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