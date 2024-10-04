Kadınlar Neden Kendilerine Karşı İşlenen Suçlarda Şikayetlerini Geri Çekmek Zorunda Kalıyor?
Kadınlar Neden Kendilerine Karşı İşlenen Suçlarda Şikayetlerini Geri Çekmek Zorunda Kalıyor?
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Beyoğlu'nda kameralara yansıyan görüntülerde, iki erkeğin bir kadını sokak ortasında taciz ettiği görüldü.
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Bugüne kadar, kadınlar kendilerine şiddet uygulayan kişiler hakkındaki şikayetlerini pek çok kez geri çekmek zorunda kaldı.
Elbette böyle bir durum yok ortada. Mağdurlar, karşı tarafın tekrar saldırıya geçme ihtimalini düşünerek vazgeçiyor şikayetlerinden.
Aynı durumu yaşayan birçok kadın var aslında.
Öte yandan, kadınların başka bir korkusu daha var: Aileleri.
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