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Bahar Dizisindeki Hamilelik Muayenesi Sahnesi Kürtaj Tartışmalarının Gündemine Bomba Gibi Düştü

Bahar Dizisindeki Hamilelik Muayenesi Sahnesi Kürtaj Tartışmalarının Gündemine Bomba Gibi Düştü

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.10.2024 - 12:59

Bahar dizisinin geçtiğimiz bölümündeki hamilelik sahnesi, sosyal medyada kürtaj konusunun tartışılmasına sebep oldu.

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Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi kısa zamanda büyük bir kitle tarafından çok sevildi.

Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi kısa zamanda büyük bir kitle tarafından çok sevildi.

Dizinin geçen bölümündeki bir sahne ise tartışmalara sebep oldu. Bahar'ın ultrasonla muayene ettiği Seren, bebeği doğurmak istediğini söyledi. Bu sahneden sonra sosyal medyada kürtaj tartışması çıktı.

Kürtajın bir kadının hakkı ve normal olduğunu savunanların paylaşımları şöyle 👇

Kürtajın bir kadının hakkı ve normal olduğunu savunanların paylaşımları şöyle 👇
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Bazıları ise kürtaj konusuna oldukça karşıydı 👇

Bazıları ise kürtaj konusuna oldukça karşıydı 👇
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