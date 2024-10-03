Bahar Dizisindeki Hamilelik Muayenesi Sahnesi Kürtaj Tartışmalarının Gündemine Bomba Gibi Düştü
Bahar Dizisindeki Hamilelik Muayenesi Sahnesi Kürtaj Tartışmalarının Gündemine Bomba Gibi Düştü
Bahar dizisinin geçtiğimiz bölümündeki hamilelik sahnesi, sosyal medyada kürtaj konusunun tartışılmasına sebep oldu.
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Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi kısa zamanda büyük bir kitle tarafından çok sevildi.
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Kürtajın bir kadının hakkı ve normal olduğunu savunanların paylaşımları şöyle 👇
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Bazıları ise kürtaj konusuna oldukça karşıydı 👇
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