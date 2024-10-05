Kızını Kaybeden Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden Taziye İçin Arayıp Ağlayanlara Sert Çıktı

Suden, 'Bir tek ricam olacak, Mazhar'ı arayıp Mazhar'dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir, bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmek olmamalı hedefiniz' ifadelerini kullandı.