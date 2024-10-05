Kızını Kaybeden Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden Taziye İçin Arayıp Ağlayanlara Sert Çıktı
Kızını Kaybeden Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden Taziye İçin Arayıp Ağlayanlara Sert Çıktı
Geçtiğimiz gün kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, taziye içip arayıp ağlayanlara sert bir uyarı geçti.
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MFÖ'nün Mazhar'ı, senelerdir şarkılarıyla kulağımızın pasını silen efsane isim 4 Ekim'de biricik kızı Eda Alanson'u kaybetti.
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Ani hastalığı sebebiyle Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi gören Eda Alanson, 50 yaşında vefat etti.
Geçtiğimiz saatlerde kızına sosyal medya hesabından son kez veda eden Mazhar Alanson, cenaze detaylarını açıkladı ve "Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın" açıklamasında bulundu.
Alanson'dan birkaç saat sonra bir açıklama da eşi Biricik Suden'den geldi.
Taziye için arayanlara önce teşekkür eden Biricik Suden, taziyeye diye arayıp Mazhar Alanson'dan çok ağlayanlara uyarı geçti.
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