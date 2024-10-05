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Kızını Kaybeden Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden Taziye İçin Arayıp Ağlayanlara Sert Çıktı

Kızını Kaybeden Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden Taziye İçin Arayıp Ağlayanlara Sert Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 00:05

Geçtiğimiz gün kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, taziye içip arayıp ağlayanlara sert bir uyarı geçti.

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MFÖ'nün Mazhar'ı, senelerdir şarkılarıyla kulağımızın pasını silen efsane isim 4 Ekim'de biricik kızı Eda Alanson'u kaybetti.

MFÖ'nün Mazhar'ı, senelerdir şarkılarıyla kulağımızın pasını silen efsane isim 4 Ekim'de biricik kızı Eda Alanson'u kaybetti.

Ani hastalığı sebebiyle Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi gören Eda Alanson, 50 yaşında vefat etti.

Ani hastalığı sebebiyle Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi gören Eda Alanson, 50 yaşında vefat etti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde kızına sosyal medya hesabından son kez veda eden Mazhar Alanson, cenaze detaylarını açıkladı ve "Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde kızına sosyal medya hesabından son kez veda eden Mazhar Alanson, cenaze detaylarını açıkladı ve "Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın" açıklamasında bulundu.

Alanson'dan birkaç saat sonra bir açıklama da eşi Biricik Suden'den geldi.

Alanson'dan birkaç saat sonra bir açıklama da eşi Biricik Suden'den geldi.

Taziye için arayanlara önce teşekkür eden Biricik Suden, taziyeye diye arayıp Mazhar Alanson'dan çok ağlayanlara uyarı geçti.

Taziye için arayanlara önce teşekkür eden Biricik Suden, taziyeye diye arayıp Mazhar Alanson'dan çok ağlayanlara uyarı geçti.

Suden, 'Bir tek ricam olacak, Mazhar'ı arayıp Mazhar'dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir, bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmek olmamalı hedefiniz' ifadelerini kullandı.

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