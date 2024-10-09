Discord Dolandırıcılığıyla Gündem Olan Ecrin Su Çoban Meğer O Ses Çocuklar'a Katılmış!
Discord Dolandırıcılığıyla Gündem Olan Ecrin Su Çoban Meğer O Ses Çocuklar'a Katılmış!
Discord üzerinden depremzedelerle dalga geçtiği ve bir nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı iddia edilen Ecrin Su Çoban'ı meğer yıllar önce O Ses Çocuklar'da izlemişiz. İşte Ecrin Su Çoban'ın o halleri...
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Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban, son dönemde patlayan Discord dolandırıcılığıyla gündeme geldi.
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17 yaşındaki fenomenin depremzedelerle dalga geçtiği ve bir nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı iddia edildi.
Küçük yaşta ekran yolculuğuna başlayan Ecrin Su Çoban son olayların ardından gündemin tam merkezine otururken kendisinin aslında bir ses yarışmasıyla tanındığını öğrendik.
O Ses Çocuklar'da Hadise'nin takımında yer alan Ecrin Su Çoban, ilk bölümde Nil Karaibrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda şarkısını seslendirmiş.
Finale kadar ilerleyen Çoban birinciliği kıl payı kaçırsa da sonrasında oyunculuk ve sosyal medya fenomenliğine uzanan kariyeri başladı.
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