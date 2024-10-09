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İzdivaç Programında Evlenen Nagehan ve Farid'den 8 Yıl Sonra Paylaşım

İzdivaç Programında Evlenen Nagehan ve Farid'den 8 Yıl Sonra Paylaşım

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 10:53

Zuhal Topal'la İzdivaç programında tanışıp evlenen Nagehan ve Farid çifti, şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Çocukları bile olan çiftten gelen duygusal paylaşım bizi aşka inandırdı.

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İzdivaç programları yasaklanmadan önce Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programı ekranın en sevilen projelerinden biriydi.

İzdivaç programları yasaklanmadan önce Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programı ekranın en sevilen projelerinden biriydi.

Zuhal Topal'la programında bugüne kadar pek çok çift ilişkilerini evlilikle taçlandırsa da programa yalnızca tanınmak için katılanlar da vardı.

Zuhal Topal'la programında bugüne kadar pek çok çift ilişkilerini evlilikle taçlandırsa da programa yalnızca tanınmak için katılanlar da vardı.

Programa katılan Farid ve Nagehan da evlenenler arasındaydı.

2017'de programda tanışan Nagehan ve Farid aşkı uzun süre gündemimize oturmuş ve aralarına giren 3. kişiler nedeniyle çift sık sık kriz yaşamıştı.

2017'de programda tanışan Nagehan ve Farid aşkı uzun süre gündemimize oturmuş ve aralarına giren 3. kişiler nedeniyle çift sık sık kriz yaşamıştı.

Zuhal Topal'da tanışan Farid ve Nagehan, Hande Ataizi'nin sunduğu izdivaç programında evlenmişti.

Zuhal Topal'da tanışan Farid ve Nagehan, Hande Ataizi'nin sunduğu izdivaç programında evlenmişti.

Programda reyting için mi yoksa gerçekten mi evlendiklerini bir türlü kestiremediğimiz Nagehan ve Farid, sosyal medya paylaşımlarıyla tekrardan hayatımıza girdi ve 2 kızı olan çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla hepimizi duygulandırdı.

Programda reyting için mi yoksa gerçekten mi evlendiklerini bir türlü kestiremediğimiz Nagehan ve Farid, sosyal medya paylaşımlarıyla tekrardan hayatımıza girdi ve 2 kızı olan çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla hepimizi duygulandırdı.
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İşte o paylaşım:

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