İzdivaç Programında Evlenen Nagehan ve Farid'den 8 Yıl Sonra Paylaşım
İzdivaç Programında Evlenen Nagehan ve Farid'den 8 Yıl Sonra Paylaşım
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İzdivaç programları yasaklanmadan önce Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programı ekranın en sevilen projelerinden biriydi.
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Zuhal Topal'la programında bugüne kadar pek çok çift ilişkilerini evlilikle taçlandırsa da programa yalnızca tanınmak için katılanlar da vardı.
2017'de programda tanışan Nagehan ve Farid aşkı uzun süre gündemimize oturmuş ve aralarına giren 3. kişiler nedeniyle çift sık sık kriz yaşamıştı.
Zuhal Topal'da tanışan Farid ve Nagehan, Hande Ataizi'nin sunduğu izdivaç programında evlenmişti.
Programda reyting için mi yoksa gerçekten mi evlendiklerini bir türlü kestiremediğimiz Nagehan ve Farid, sosyal medya paylaşımlarıyla tekrardan hayatımıza girdi ve 2 kızı olan çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla hepimizi duygulandırdı.
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İşte o paylaşım:
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