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"Gerçekten Yaptım": Mimar Selim Bey, "Kanlı Anı Köşesi" Tasarımına Açıklık Getirdi!

"Gerçekten Yaptım": Mimar Selim Bey, "Kanlı Anı Köşesi" Tasarımına Açıklık Getirdi!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 08:44

Efsane program Evim Şahane'yle hayatımıza giren mimar Selim Yuhay, Eser Yenenler'in programında sosyal medya gündeminden düşmeyen 'Kanlı Anı Köşesi' tasarımını açıkladı.

KAYNAK: EYS TV/ YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=DF48K...
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Evim Şahane programındaki tasarımlarıyla bir dönem hepimizi etkisi altına alan mimar Selim Yuhay, Eser Yenenler'in sunduğu @Linç'in 2. sezon ilk bölümüne konuk oldu.

Evim Şahane programındaki tasarımlarıyla bir dönem hepimizi etkisi altına alan mimar Selim Yuhay, Eser Yenenler'in sunduğu @Linç'in 2. sezon ilk bölümüne konuk oldu.

Bugüne kadar sayısız tasarıma imza atan Selim Bey zaten tanınan biri olsa da şu an sosyal medyada tekrardan gündem olmasının sebebi hiç şüphesiz "Kanlı Anı Köşesi" tasarımı oldu.

Bugüne kadar sayısız tasarıma imza atan Selim Bey zaten tanınan biri olsa da şu an sosyal medyada tekrardan gündem olmasının sebebi hiç şüphesiz "Kanlı Anı Köşesi" tasarımı oldu.

Vefat eden ev sahibi için bir anı köşesi yapan Selim Yuhay, burada ölen kişinin kişisel eşyalarını kullanmış ve beyaz üzerine kırmızı renk detayıyla resmen kan efekti yapmıştı.

Vefat eden ev sahibi için bir anı köşesi yapan Selim Yuhay, burada ölen kişinin kişisel eşyalarını kullanmış ve beyaz üzerine kırmızı renk detayıyla resmen kan efekti yapmıştı.

Eser Yenenler'e konuk olan Selim Bey, gerçekten kan efekti yapıp yapmadığı sorusuna sonunda yanıt verdi.

Eser Yenenler'e konuk olan Selim Bey, gerçekten kan efekti yapıp yapmadığı sorusuna sonunda yanıt verdi.

"Abi bu gerçek ama kan vesaire değil. Beyaz zaten ekranda göstermez kendini, ne yaparsın biraz renklendirirsin. Elimizde de kırmızı boya varmış. Ben de yaptım dolabı. O kırmızı oradan geliyor."

"Abi bu gerçek ama kan vesaire değil. Beyaz zaten ekranda göstermez kendini, ne yaparsın biraz renklendirirsin. Elimizde de kırmızı boya varmış. Ben de yaptım dolabı. O kırmızı oradan geliyor."

Mimar Selim Bey, anı köşesini ailenin istediğinin de altını çizdi.

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