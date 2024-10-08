Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın Gençliğine Hayran Kalacaksınız!
Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın Gençliğine Hayran Kalacaksınız!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'ın henüz 18 yaşındayken rol aldığı 'Sen Bir Meleksin' filmindeki hallerine resmen hayran kalacaksınız.
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Gençlik yıllarından beri sektörün içinde yer alan usta oyuncu Aliye Uzunatağan, 3 sezondur Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alıyor.
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72 yaşındaki aktris, Kızılcık Şerbeti'ndeki Sönmez karakteriyle hepimizin sevgisini bir kez daha kazanırken 18 yaşında rol aldığı bir filmdeki halleri sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerinde Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit'in yer aldığı "Sen Bir Meleksin" filminde henüz 18 yaşında olan Uzunatağan, burada canlandırdığı Nuray karakteriyle oyunculuğa adım atıyor.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın gençliği:
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