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MasterChef Barış, Yarışma Hakkında Yaptığı Açıklamayla Şaşırttı

MasterChef Barış, Yarışma Hakkında Yaptığı Açıklamayla Şaşırttı

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 10:04

MasterChef Türkiye'nin olaylı yarışmacılarından Barış Demir, ChefStory'e konuk oldu. Demir, MasterChef hakkında yaptığı açıklamayla şoke etti.

KAYNAK: ChefStory

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MasterChef'e iki kez katılan Barış Demir, yarışmanın olaylı isimlerinden biriydi.

MasterChef'e iki kez katılan Barış Demir, yarışmanın olaylı isimlerinden biriydi.

Girdiği polemiklerle sık sık gündem olan Barış, yemek değil tartışma denildiğinde akla gelen bir isimdi.

Girdiği polemiklerle sık sık gündem olan Barış, yemek değil tartışma denildiğinde akla gelen bir isimdi.

İki denemede de istediği dereceyi elde edemeyen Barış, ChefStory'e verdiği röportajla izleyenleri şaşırttı.

İki denemede de istediği dereceyi elde edemeyen Barış, ChefStory'e verdiği röportajla izleyenleri şaşırttı.

"MasterChef dışarıdan gözüktüğü gibi bir yarışma değil" açıklaması yapan Barış, ayrıca yarışmacılara "Kurt" benzetmesi yaptı.

"MasterChef dışarıdan gözüktüğü gibi bir yarışma değil" açıklaması yapan Barış, ayrıca yarışmacılara "Kurt" benzetmesi yaptı.

"Yarışmacılar tam bir kurt gibi. Başarı için, ekranda kendini iyi göstermek için orada her şeyi yapabilen insanlar var."

"Yarışmacılar tam bir kurt gibi. Başarı için, ekranda kendini iyi göstermek için orada her şeyi yapabilen insanlar var."
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İşte MasterChef Barış'ın o açıklaması:

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