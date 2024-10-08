Konuşurken Duymuş: Dizi Seti Sesçisi, Sevişme Sahnesi İtirafıyla Şoke Etti
Konuşurken Duymuş: Dizi Seti Sesçisi, Sevişme Sahnesi İtirafıyla Şoke Etti
TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, setlerin kara kutusu olarak anılan bir sesçi arkadaşından bir anı anlatmasını istedi. Bir dizideki sevişme sahnesiyle alakalı anısını anlatan sesçi, izleyenleri şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi ve film setleriyle alakalı açıklamalarıyla TikTok fenomeni haline gelen Yener Yalçın, bu defa sesçi bir arkadaşıyla video çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sesçilerin setin kara kutusu olduğundan bahseden Yalçın, sesçi arkadaşına sette şahit olduğu dumur eden bir olayı sordu ve aldığı yanıt herkesi şaşırttı.
10 yıl önce Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birinde çalıştığını belirten sesçi, sevişme sahnesi öncesi oyunculara mikrofon takarken bir oyuncunun reji kulaklığını takmasıyla konuşmasına şahit oluyor.
Erkek oyuncunun "Abi bu kadının ağzı kokuyor, ben bununla sevişmem" dediğini duyan sesçi, bunu 10 yıl sonra itiraf etti.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın