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Konuşurken Duymuş: Dizi Seti Sesçisi, Sevişme Sahnesi İtirafıyla Şoke Etti

Konuşurken Duymuş: Dizi Seti Sesçisi, Sevişme Sahnesi İtirafıyla Şoke Etti

yerli dizi Tiktok
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 09:37

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, setlerin kara kutusu olarak anılan bir sesçi arkadaşından bir anı anlatmasını istedi. Bir dizideki sevişme sahnesiyle alakalı anısını anlatan sesçi, izleyenleri şoke etti.

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Dizi ve film setleriyle alakalı açıklamalarıyla TikTok fenomeni haline gelen Yener Yalçın, bu defa sesçi bir arkadaşıyla video çekti.

Dizi ve film setleriyle alakalı açıklamalarıyla TikTok fenomeni haline gelen Yener Yalçın, bu defa sesçi bir arkadaşıyla video çekti.

Sesçilerin setin kara kutusu olduğundan bahseden Yalçın, sesçi arkadaşına sette şahit olduğu dumur eden bir olayı sordu ve aldığı yanıt herkesi şaşırttı.

Sesçilerin setin kara kutusu olduğundan bahseden Yalçın, sesçi arkadaşına sette şahit olduğu dumur eden bir olayı sordu ve aldığı yanıt herkesi şaşırttı.

10 yıl önce Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birinde çalıştığını belirten sesçi, sevişme sahnesi öncesi oyunculara mikrofon takarken bir oyuncunun reji kulaklığını takmasıyla konuşmasına şahit oluyor.

10 yıl önce Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birinde çalıştığını belirten sesçi, sevişme sahnesi öncesi oyunculara mikrofon takarken bir oyuncunun reji kulaklığını takmasıyla konuşmasına şahit oluyor.

Erkek oyuncunun "Abi bu kadının ağzı kokuyor, ben bununla sevişmem" dediğini duyan sesçi, bunu 10 yıl sonra itiraf etti.

Erkek oyuncunun "Abi bu kadının ağzı kokuyor, ben bununla sevişmem" dediğini duyan sesçi, bunu 10 yıl sonra itiraf etti.

İşte o anlar:

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