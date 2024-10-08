MasterChef'ten Olaylı Bir Şekilde Elenen Ayşe'den İlk Paylaşım Geldi
MasterChef'ten Olaylı Bir Şekilde Elenen Ayşe'den İlk Paylaşım Geldi
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Ayşe Ekiz, geçtiğimiz günlerde yapılan eleme oyununda ne yazık ki en kötü performansı göstererek elendi. MasterChef Ayşe'den elenmesinin ardından veda paylaşımı gecikmedi.
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MasterChef Türkiye'ye katıldığı andan itibaren gündem olan Ayşe Ekiz, daha ilk başta başvuru videosuyla beğeni toplamıştı.
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Ailesiyle mütevazi bir hayat süren Ayşe, hayalleri için MasterChef'in kapısını çalarken elinin lezzetiyle daha ilk günden şeflerin gönlünü çalmıştı.
Tüm mutfak becerilerini MasterChef'te öğrenen Ayşe'nin gelişimini izleyiciler olarak her gün ekran başında izlerken son eleme potasına giren Ayşe ne yazık ki bu potadan çıkamadı.
2 turda da başarılı performans sergileyemeyen Ayşe, MasterChef'e veda eden isim oldu. Ayşe, bu ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.
İşte MasterChef Ayşe'nin veda paylaşımı:
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