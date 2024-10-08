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MasterChef'ten Olaylı Bir Şekilde Elenen Ayşe'den İlk Paylaşım Geldi

MasterChef'ten Olaylı Bir Şekilde Elenen Ayşe'den İlk Paylaşım Geldi

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 08:31

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Ayşe Ekiz, geçtiğimiz günlerde yapılan eleme oyununda ne yazık ki en kötü performansı göstererek elendi. MasterChef Ayşe'den elenmesinin ardından veda paylaşımı gecikmedi.

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MasterChef Türkiye'ye katıldığı andan itibaren gündem olan Ayşe Ekiz, daha ilk başta başvuru videosuyla beğeni toplamıştı.

MasterChef Türkiye'ye katıldığı andan itibaren gündem olan Ayşe Ekiz, daha ilk başta başvuru videosuyla beğeni toplamıştı.

Ailesiyle mütevazi bir hayat süren Ayşe, hayalleri için MasterChef'in kapısını çalarken elinin lezzetiyle daha ilk günden şeflerin gönlünü çalmıştı.

Ailesiyle mütevazi bir hayat süren Ayşe, hayalleri için MasterChef'in kapısını çalarken elinin lezzetiyle daha ilk günden şeflerin gönlünü çalmıştı.

Tüm mutfak becerilerini MasterChef'te öğrenen Ayşe'nin gelişimini izleyiciler olarak her gün ekran başında izlerken son eleme potasına giren Ayşe ne yazık ki bu potadan çıkamadı.

Tüm mutfak becerilerini MasterChef'te öğrenen Ayşe'nin gelişimini izleyiciler olarak her gün ekran başında izlerken son eleme potasına giren Ayşe ne yazık ki bu potadan çıkamadı.

2 turda da başarılı performans sergileyemeyen Ayşe, MasterChef'e veda eden isim oldu. Ayşe, bu ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

2 turda da başarılı performans sergileyemeyen Ayşe, MasterChef'e veda eden isim oldu. Ayşe, bu ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

İşte MasterChef Ayşe'nin veda paylaşımı:

İşte MasterChef Ayşe'nin veda paylaşımı:

Hayallerimin peşine düşüp yürüdüğüm yol burada bitti. Burası bana her anlamda çok şey öğretti. Kuş kanadını açarmış nasibi kadar uçarmış nasibim buraya kadarmış çabaladım çırpındım bazen oldu bazen olmadı ama bunu yaparken hep kendimi hal hareketimi kontrol ettim yanlış bir şey yapıyor muyum diye gönüllerinizde hoş bir yer ettiysem kendim gibi genç kızlara güzel bir örnek bir umut ışığı olduysam ne mutlu bana. Burası benim bu mesleğe attığım ilk adım buradan öğrendiklerimin üstüne dahada öğrenmeye devam edeceğim başarılı bir şef olup ailemi memleketimi en iyi şekilde temsil edeceğim Allahın izniyle. Güzel insanlar hepiniz çok destek oldunuz mesajlarınızla yorumlarınızla başından beri ekranlarınıza konuk oldum bir kusur işlediysem özür dilerim. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim öncelikle değerli şeflerim @chefmehmetyalcinkaya @somersivrioglu @danilozanna ve kahrımızı çeken bütün @masterchefturkiye ekibine izleyicilere cani gönülden teşekkür ederim hoşçakalın Allaha emanet olun.

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