Kurtlar Vadisi'nin 'Sarah'ıydı: Yasemin Öztürk O Dönem Necati Şaşmaz'la Gizli Aşk Yaşadıklarını İtiraf Etti!

Bir dönemin en popüler yapımlarında rol alan Yasemin Öztürk dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Öztürk, Kurtlar Vadisi'nden ayrıldıktan sonra 'Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz ile gizli aşk yaşadığını itiraf etti.

Kaynak: Habertürk