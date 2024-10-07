Kurtlar Vadisi'nin 'Sarah'ıydı: Yasemin Öztürk O Dönem Necati Şaşmaz'la Gizli Aşk Yaşadıklarını İtiraf Etti!
Kurtlar Vadisi'nin 'Sarah'ıydı: Yasemin Öztürk O Dönem Necati Şaşmaz'la Gizli Aşk Yaşadıklarını İtiraf Etti!
Bir dönemin en popüler yapımlarında rol alan Yasemin Öztürk dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Öztürk, Kurtlar Vadisi'nden ayrıldıktan sonra 'Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz ile gizli aşk yaşadığını itiraf etti.
Kaynak: Habertürk
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'Üvey Baba', 'Dedem, Gofret ve Ben', 'Koçum Benim' gibi birçok unutulmaz dizinin kadrosunda yer alan Yasemin Öztürk canlandırdığı her karekterle büyük beğeni toplamayı başarmıştı.
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2000'li yılların ilk dönemlerinde ekranlarda fırtınalar estiren yapımlarda yer alıp daha sonra, 'Hababam Sınıfı Askerde' ve yapımcılığını Cem Yılmaz'ın üstlendiği 'Deli Aşk' gibi filmleriyle de izleyici karşına çıkmıştı.
Ünlü oyuncunun yıldızını parlatan yapımlardan bir tanesi de Kurtlar Vadisi olmuştu. İlk olarak 'Güllü Erhan'ın sevgilisi olan 'Ajan Nina'yı seslendiren Öztürk daha sonra oyuncu olarak yapıma dahil edilmişti.
Uzun yıllardır ekranlardan uzakta olan Yasemin Öztürk, Habertürk'ten Aytekin Teker'e Kurtlar Vadisi kadrosuna girme sürecini anlattı.
"'Ajan Nina'nın rolü bitince dizinin o dönemki yönetmeni Serdar Akar, bana 'Sarah Vanunu' karakterini verdi ve kamera karşısına geçtim" ifadelerini kullanan Öztürk yapımdan neden ayrıldığını ve sonrasındaki pişmanlığını da anlattı.
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Aynı dönemde 'Aşka Sürgün' dizisinden başrol teklifi alıp Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile kamera karşısına geçen Öztürk; "Şimdiki aklım olsa Kurtlar Vadisi'nden ayrılmazdım" dedi.
Kurtlar Vadisi'nde rol aldığım dönemde sokakta yürümekte zorlanıyordum. Muazzam bir senaryosu ve reytingi vardı. Yan rol diye bir şey yoktu orada. Her karakter başrol gibiydi. Bir de erkek egemen bir dizide kadın olarak rol almak da dikkat çekiyordu. Üzerine de Kurtlar Konsey'inde olan kocasını aldatan bir kadını da oynayınca rolüm sivrileşmişti"
Yasemin Öztürk'ten büyük bir de itiraf geldi. Diziden ayrıldıktan sonra Kurtlar Vadisi'nde 'Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz ile gizli aşk yaşadığını açıkladı. "3 yıl kadar sürdü fakat magazin basınının bildiği bir şey değildi" diyen Öztürk, "Neden ayrıldınız?" sorusuna da, "Ayrılmak durumunda kaldım" cevabını verdi.
Mynet'te yer alan habere göre de; Yıllar önce konuyla ilgili açıklama yapan Yasemin Öztürk "İlişkimizi dizi ekibindeki birkaç kişi dışında kimse bilmedi. 2 kişilik gizli-saklı bir dünyamız vardı. Buluştuğumuz tek yer; Necati'nin eviydi. Başka yere gidemezdik" demişti.
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