Kısmetse Olur Cansel Komşusu Tarafından Rahatsız Edilince Polise Gitti: Eli Boş Dönünce Çok Öfkelendi!
Kısmetse Olur Cansel Komşusu Tarafından Rahatsız Edilince Polise Gitti: Eli Boş Dönünce Çok Öfkelendi!
Kısmet Olur Aşkın Gücü programının unutulmaz isimlerinden olan Cansel Ayanoğlu, yan komşusunun tacizine uğradı. Uzaklaştırma almak için polise giden fenomen eli boş dönünce 'Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısın?' diyerek öfke kustu.
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Ülkemizde artan kadın cinayetleri hepimizin yüreğini dağlamaya devam ediyor. İyi haberler almaya hasret kaldığımız bu dönemde her sabah yeni bir acıya uyanıyoruz.
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19 yaşındaki Semih Çelik'in İstanbul'da Edirnekapı surlarında, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı vahşice katletmesi içimizde ateşi katbekat büyüttü!
Sosyal medyanın ayağa kalktığı bu dönemde birçok kadın isyan etti. İsyanın yanında yardım çağrısında bulunanlar da vardı. Bu isimlerden biri de Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının ilk yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu oldu.
Fenomen Cansel, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alkol aldıktan sonra kapısına dayanan yan komşusu tarafından rahatsız edildiğini söyledi.
Küçük kızı Hira'yla yaşadığı evde başına gelen olayın ardından tedirgin olan Cansel soluğu karakolda aldı.
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Karakoldan döndükten sonra da yaşananları takipçilerine anlatan fenomen "Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısınız?" diye tepki göstererek sözlerine başladı.
"Uzaklaştırma istiyorum. Adam kapıma dayanmış, sabahın 7'sinde. Alkol içmiş, ortam yapmış. Kapıma dayanıyor sırf beni tanıyor diye... Rahatsız ediliyorum, taciz ediliyorum. Karakolluk olduk, diyorum ki 'Uzaklaştırma istiyorum'. Bana diyolar ki; 'Uzaklaştırma talep edebilmeniz için bu olayın defalarca yaşanması, adamın size takıntı yapması, hep peşinizde olması lazım.'"
"Bir son mu olması gerekiyor illa! Niye en başında bir önlem alınmıyor?!" diyerek öfkelenen Cansel, "Bu tür olaylar yaşandığı, bir önlem alınmadığı sürece çok yaşanır kadına şiddet, cinayet. Teksas gibi!" ifadeleriyle sert çıktı.
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Cansel Ayanoğlu karakolda verdiği şikayetçi ifade tutanağının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bir takipçisinin "Bacım sen de oranı buranı açma" demesi üzerine "Bakin bir de bu zihniyette olan var" diyen Cansel "Benim açık giyinmem, tecavüze uğramamı ya da tacize uğramamı normalleştirmez" diyerek tepki gösterdi.
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