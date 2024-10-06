Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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1. Emel Müftüoğlu:
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2. Hande Yener:
3. Serenay Sarıkaya:
4. Bestemsu Özdemir:
5. Ece Mumay:
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6. Bülent Ersoy:
7. Dilan Çıtak:
8. Zeynep Bastık:
9. Müjde Uzman:
10. Eda Taşpınar:
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Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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