Hudutsuz Sevda İçin Poz Veren Asuman Dabak Yüzündeki Değişimle Sahrap Soysal'a Benzetildi!
Hudutsuz Sevda İçin Poz Veren Asuman Dabak Yüzündeki Değişimle Sahrap Soysal'a Benzetildi!
Ekranların en sevilen isimlerinden olan Asuman Dabak 'Hudutsuz Sevda' dizisi için verdiği yeni pozları paylaştı. Estetik dokunuşlar yaptırdığı fark edilen ünlü oyuncu yüzünde değişimle Sahrap Soysal'a benzetildi.
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyunculardan bir tanesi olan Asuman Dabak gerek komedi gerek dram yapımlarıyla büyük beğeni topluyor.
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Şimdilerde başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde rol alıyor.
Yapımda hayat verdiği 'Nedime Marten Leto' karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu bu kez performansıyla değil sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Dizinin yeni sezon çekimlerinden birkaç kare paylaşan Asuman Dabak'ın yüzündeki değişim hemen göze çarptı.
Yüzüne estetik dokunuşlar yaptırdığı fark edilen Dabak'ın değişimi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken kimileri de birçok farklı kişiye benzeterek geçersiz not verdi.
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Gelin kullanıcılardan gelen yorumlara beraber bakalım, kimler neler demiş...
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