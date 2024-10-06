Mazhar Alanson'u Taziye İçin Arayıp Ağlayanlara Çıkışan Biricik Suden Sadece 'Ricada' Bulunmuş!

Kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in taziye içip arayıp ağlayanlara sert uyarısı gündem olmuştu. Cenazede eşini sarılarak teselli eden Suden, o paylaşımı sonra ilk kez açıklamada bulundu.