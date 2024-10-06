Mazhar Alanson'u Taziye İçin Arayıp Ağlayanlara Çıkışan Biricik Suden Sadece 'Ricada' Bulunmuş!
Mazhar Alanson'u Taziye İçin Arayıp Ağlayanlara Çıkışan Biricik Suden Sadece 'Ricada' Bulunmuş!
Kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in taziye içip arayıp ağlayanlara sert uyarısı gündem olmuştu. Cenazede eşini sarılarak teselli eden Suden, o paylaşımı sonra ilk kez açıklamada bulundu.
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Türk müziğinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Mazhar Alanson 4 Ekim günü biricik kızı Eda Alanson'u kaybetmenin acısıyla sarsıldı.
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybeden Eda Alanson'un cenazesi defin işlemleri için İstanbul'a getirildi.
Bu gün Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı. Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan gibi bir çok isim katıldı.
Kızının ölüm haberiyle yıkılan Mazhar Alanson evladının tabutu başından oldukça zor zamanlar yaşadı, ayakta durmakta dahi güçlük çekti.
Usta sanatçının eşi Biricik Suden ise taziye için arayıp Mazhar Alanson'dan çok ağlayanlara sert bir uyarı geçti.
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Cenazede görüntülenen ve eşine sık sık sarılarak teselli eden Biricik Suden gündem olan paylaşımı hakkında açıklamada bulundu.
Suden, "Bağırarak ağlamak tabii ki Mazhar'ı olumsuz etkiliyor. Ricada bulundum" diyerek kısa bir açıklama yaptı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz
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