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Yılmaz Erdoğan'la Öpüşme Görüntüleri İfşa Edilen Cansu Taşkın'ın Ünlü Şarkıcıyla Kalpli Pozu Kafa Karıştırdı

Yılmaz Erdoğan'la Öpüşme Görüntüleri İfşa Edilen Cansu Taşkın'ın Ünlü Şarkıcıyla Kalpli Pozu Kafa Karıştırdı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.10.2024 - 12:00

Yılmaz Erdoğan'la öpüşme görüntüleri sosyal medyada ifşa edilen manken Cansu Taşkın son paylaşımıyla şaşkına çevirdi. Hepimizin yakından tanıdığı ünlü bir şarkıcıyla kalpli fotoğraf paylaşan Taşkın 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' dedirtti.

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Belçim Bilgin'le boşanmalarının ardından aşk inzivasına çekilen Yılmaz Erdoğan'ın herkesten sır gibi sakladığı bir modelle 2 yıldır aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Belçim Bilgin'le boşanmalarının ardından aşk inzivasına çekilen Yılmaz Erdoğan'ın herkesten sır gibi sakladığı bir modelle 2 yıldır aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu gizemli kişinin de 2012 yılında Idol Of Models'de ikincilik elde eden Cansu Taşkın olduğunu öğrenmemiz çok uzun sürmemişti.

Bu gizemli kişinin de 2012 yılında Idol Of Models'de ikincilik elde eden Cansu Taşkın olduğunu öğrenmemiz çok uzun sürmemişti.

Cansu Taşkın'ın aşk dedikodularını doğrulamasının ardından konu daha da büyümüştü:

Aralarında 25 yaş fark olan ikilinin öpüşme görüntülerinin habersiz şekilde sızdırıldığı iddiası üzerine Erdoğan'ın dava açtığı konuşulmuştu.

Aralarında 25 yaş fark olan ikilinin öpüşme görüntülerinin habersiz şekilde sızdırıldığı iddiası üzerine Erdoğan'ın dava açtığı konuşulmuştu.

Yılmaz Erdoğan'ın hem kendisine hem de kız kardeşine dava açtığı haberlerini hızla yalanlayan genç mankenin "mesnetsiz" açıklaması da dikkatlerden kaçmamıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın hem kendisine hem de kız kardeşine dava açtığı haberlerini hızla yalanlayan genç mankenin "mesnetsiz" açıklaması da dikkatlerden kaçmamıştı.

Taşkın, o günden sonra zaman zaman usta oyuncu hakkında göndermeli açıklamalarda bulunuyor:

Her açıklaması ve her paylaşımı ayrı bir olay olan Cansu Taşkın bu sefer bambaşka bir konuyla gündemi hareketlendirdi.

Her açıklaması ve her paylaşımı ayrı bir olay olan Cansu Taşkın bu sefer bambaşka bir konuyla gündemi hareketlendirdi.
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Erdoğan'la olayları yüzünden yakından tanıdığımız genç manken, bu kez Sinan Akçıl'la paylaşımda bulundu. Taşkın'ın sonsuzluk ve kalp işareti koymasıysa dedikodu kazanını hareketlendirmeye yetti.

Erdoğan'la olayları yüzünden yakından tanıdığımız genç manken, bu kez Sinan Akçıl'la paylaşımda bulundu. Taşkın'ın sonsuzluk ve kalp işareti koymasıysa dedikodu kazanını hareketlendirmeye yetti.

Akçıl'ın bir diğer pozunu da "Benim gözümden ✨ Yıkılsın" notuyla paylaştı. Bu karelerin ardından ikili arasında yeni bir aşk doğdu yöndeki dedikodular alevlendi.

Akçıl'ın bir diğer pozunu da "Benim gözümden ✨ Yıkılsın" notuyla paylaştı. Bu karelerin ardından ikili arasında yeni bir aşk doğdu yöndeki dedikodular alevlendi.

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