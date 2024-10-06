Yılmaz Erdoğan'la Öpüşme Görüntüleri İfşa Edilen Cansu Taşkın'ın Ünlü Şarkıcıyla Kalpli Pozu Kafa Karıştırdı

Yılmaz Erdoğan'la öpüşme görüntüleri sosyal medyada ifşa edilen manken Cansu Taşkın son paylaşımıyla şaşkına çevirdi. Hepimizin yakından tanıdığı ünlü bir şarkıcıyla kalpli fotoğraf paylaşan Taşkın 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' dedirtti.