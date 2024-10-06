'Samsak Döveci' Şarkısıyla Tanınan Şarkıcı Elif Buse Doğan'ın Sapık İtirafı Tedirgin Etti!
'Samsak Döveci' Şarkısıyla Tanınan Şarkıcı Elif Buse Doğan'ın Sapık İtirafı Tedirgin Etti!
'Samsak Döveci' şarkısıyla kısa sürede tanınan Elif Buse Doğan geçtiğimiz gün Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini bir hayli tedirgin etti. İkbal Uzuner cinayetine isyan eden ünlü şarkıcı bir sapığının olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıdığını açıkladı.
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Tüm Türkiye geçtiğimiz gün İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla Semih Çelik tarafından vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için yasta!
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Kan donduran olay sonrası sosyal medya adeta ayağa kalktı. "Daha kaç kadın öldürülecek?" isyanları yükselirken bir paylaşım da 'Samsak Döveci' şarkısıyla tanınan Elif Buse Doğan'dan geldi.
Twitter (X) hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı ilk olarak "Ne söylesek boş" diyerek milyonların acısına ortak oldu.
Son 48 saatte ülke gündemini derinden sarsan kadın cinayetleri üzerine kendisinin de sapığı olduğunu açıklayan Doğan sevenlerini de tedirgin etti.
“Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bir sapığım var" ifadelerini kullanan Doğan "Konuyu mahkemeye taşıdık, uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok” sözleriyle kanayan yaramıza taş bastı.
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Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Tehditler savurduğunu ileri sürdüğü takıntılı hayranı için daha önce de harekete geçen ünlü şarkıcı, rehber Murat T. hakkında şikayetçi olmuş. Bu doğrultuda mahkeme “ısrarlı takip” suçundan 2 yıl hapis istemiyle dava açmıştı.
Mayıs ayında gündem olan haberlerde mahkemenin Murat T.’nin Elif Buse Doğan’ı 2 ay süreyle hiçbir şekilde rahatsız etmemesine karar verdiği açıklanmıştı.
Murat T.’nin bu karara aykırı davranması durumunda 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacağı kararı da çıkmıştı. Mahkemenin kararına itiraz eden Murat T. ise iddiaları tamamen reddederek, asıl şarkıcı Elif Buse Doğan’ın kendisinin peşini bırakmadığını öne sürmüştü.
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