'Samsak Döveci' Şarkısıyla Tanınan Şarkıcı Elif Buse Doğan'ın Sapık İtirafı Tedirgin Etti!

'Samsak Döveci' şarkısıyla kısa sürede tanınan Elif Buse Doğan geçtiğimiz gün Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini bir hayli tedirgin etti. İkbal Uzuner cinayetine isyan eden ünlü şarkıcı bir sapığının olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıdığını açıkladı.