Semicenk de Yaşananlara Sessiz Kalmadı: "Annenin Feryadı Gözümün Önünden Gitmiyor"

İki genç kızımızın canice katledilmesi, tüm ülkenin yüreğini yaktı. Türkiye'nin dört bir yanından öfkeli çığlıkların yükseldiği olaya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Son dönemde müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Semicenk de olayla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
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İkbal Uzuner'in annesinin hepimizin yüreklerini dağlayan videosunu izlediğini söyleyen Semicenk "Annenin feryadının gözlerinin önünden gitmediğini söyledi."
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"İnsanlığımdan utandım" diyen genç şarkısı bu duruma toplu bir şekilde dur dememiz gerektiğinin altını çizdi.
İşte o röportaj;
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