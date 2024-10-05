"Öfkeni Diri Başını Dik Tut": Peş Peşe Gelen Kadına Şiddet ve Kadın Cinayeti Haberlerine Halk Sessiz Kalmadı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DAwO7SAgO...
Ülkemizde sadece saatler içinde peş peşe kadın cinayeti, şiddet ve taciz haberleri ile sarsıldık. Semih Çelik isimli bir cani yarım saat arayla İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil’i katletti. Beyoğlu’nda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan iki şahıs suç kayıtlarına rağmen serbest bırakıldı. Bu haberlerin ardından halk sokağa döküldü.
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, cinayetin işlendiği Edirnekapı'da toplanmıştı.
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Öfkeli halk akşam saatlerinde de Beyoğlu, Tünel'de bir araya geldi.
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Pankartlarla yürüyüş düzenleyen kalabalık öfkesini haykırdı.
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"Öfkeni diri, başını dik tut"
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Polisten bazı sloganlara uyarı geldi;
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