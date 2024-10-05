"Öfkeni Diri Başını Dik Tut": Peş Peşe Gelen Kadına Şiddet ve Kadın Cinayeti Haberlerine Halk Sessiz Kalmadı

Ülkemizde sadece saatler içinde peş peşe kadın cinayeti, şiddet ve taciz haberleri ile sarsıldık. Semih Çelik isimli bir cani yarım saat arayla İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil’i katletti. Beyoğlu’nda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan iki şahıs suç kayıtlarına rağmen serbest bırakıldı. Bu haberlerin ardından halk sokağa döküldü.