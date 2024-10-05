Katledilen İki Kızımız İçin Edirnekapı'da Toplanan Eylemciler Cinayetin İşlendiği Sura Çıkarak Slogan Attı

Türkiye geçtiğimiz gün kan donduran bir olayla sarsıldı. İki genç kızımızın canice katledilmesinin ardından halkın öfkesi de tırmandı. Bugün cenaze törenleri düzenlenen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için ülkenin dört bir yanında eylemler düzenlendi.
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İkbal ve Ayşegül için Edirnekapı Surlarında toplandı.
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İki eylemci cani Semih Çelik'in cinayeti işlediği noktaya çıkarak slogan attı.
İşte o anlar;
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