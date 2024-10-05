Görüş Bildir
Haberler
Video
Katledilen İki Kızımız İçin Edirnekapı'da Toplanan Eylemciler Cinayetin İşlendiği Sura Çıkarak Slogan Attı

Katledilen İki Kızımız İçin Edirnekapı'da Toplanan Eylemciler Cinayetin İşlendiği Sura Çıkarak Slogan Attı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 19:46

İçerik Devam Ediyor

Türkiye geçtiğimiz gün kan donduran bir olayla sarsıldı. İki genç kızımızın canice katledilmesinin ardından halkın öfkesi de tırmandı. Bugün cenaze törenleri düzenlenen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için ülkenin dört bir yanında eylemler düzenlendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İkbal ve Ayşegül için Edirnekapı Surlarında toplandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İkbal ve Ayşegül için Edirnekapı Surlarında toplandı.

İki eylemci cani Semih Çelik'in cinayeti işlediği noktaya çıkarak slogan attı.

İki eylemci cani Semih Çelik'in cinayeti işlediği noktaya çıkarak slogan attı.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
2
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın