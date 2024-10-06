Hadise Art Arda Gelen Korkunç Kadın Cinayetlerine İsyan Etti: "Yalvarmak Zorunda mıyız?"
Hadise Art Arda Gelen Korkunç Kadın Cinayetlerine İsyan Etti: "Yalvarmak Zorunda mıyız?"
Toplumsal konularda hiçbir zaman sessiz kalmayan Hadise, kan donduran İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil cinayetlerinden sonra sahnede 'Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?' diyerek isyan etti.
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İstanbul Fatih'te yarım saat arayla vuku bulan kadın cinayetleri ülkede infiale neden oldu. 19 yaşındaki katil Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletti.
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Katil yaşattığı kan dondurucu olayların ardından surlardan atlayarak intihar etti. Milyonların yüreğini kor gibi yakan olaya tepkiler sosyal medyada da çığ gibi büyüdü.
Toplumsal konulara, hele ki konu kadın cinayetleriyse, hiçbir zaman sessiz kalmayan Hadise de önceki akşam çıktığı sahnede sesini yükseltti.
"Biz ne yaşıyoruz. Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz?" diyen ünlü şarkıcı "Arabaya yürümek bile bizleri korkutuyorsa, demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?" diye isyan etti.
"O yüzden umarım bizi duyuyordur devlet çünkü bizler yapamayız. Devlet bize sahip çıkmalı; kadınlarımıza, çocuklarımıza, hayvanlarımıza..." ifadelerini kullandı.
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