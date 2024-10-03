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Bedeni Derede Bulunmuştu: Bircan Bali Acımasız Bir Cinayete Kurban Giden Narin İçin Gözyaşlarına Boğuldu

Bedeni Derede Bulunmuştu: Bircan Bali Acımasız Bir Cinayete Kurban Giden Narin İçin Gözyaşlarına Boğuldu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.10.2024 - 18:49

Bircan Bali geçtiğimiz gün YouTube programı O’ndan Sonra'da avukat Erkan Yalçın'ı konuk etti. Ünlü sunucu, Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra derede cansız bedeni bulunan Narin'in mezar yerinin konuşulduğu sırada gözyaşlarına boğuldu.

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21 Ağustos günü Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kayıplara karışın 8 yaşındaki Narin Güran'ın başına gelen korkunç olay tüm Türkiye'nin yüreğinde derin bir yara daha açmıştı.

21 Ağustos günü Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kayıplara karışın 8 yaşındaki Narin Güran'ın başına gelen korkunç olay tüm Türkiye'nin yüreğinde derin bir yara daha açmıştı.

Talihsiz küçük kızın cesedi, kaybından tam 19 gün sonra köye yaklaşık 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunmuştu.

Talihsiz küçük kızın cesedi, kaybından tam 19 gün sonra köye yaklaşık 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunmuştu.

Okulların açıldığı gün köyünde toprağa verilen Narin Güran'ın mezarı da Diyarbakır Valiliği tarafından yaptırılmıştı.

Okulların açıldığı gün köyünde toprağa verilen Narin Güran'ın mezarı da Diyarbakır Valiliği tarafından yaptırılmıştı.

12 tutuklunun bulunduğu cinayet soruşturmasının her adımı anbean takip ediliyor. Acımızın yeni adı olan Narin'i hayattan kopartanların ağır ceza alacağı gün bekleniyor.

12 tutuklunun bulunduğu cinayet soruşturmasının her adımı anbean takip ediliyor. Acımızın yeni adı olan Narin'i hayattan kopartanların ağır ceza alacağı gün bekleniyor.

Minik Narin'in gündemimizden bir an olsun düşmemesi gerektiği bu dönemde, Bircan Bali moderatörlüğünü yaptığı YouTube programı O’ndan Sonra'da avukat Erkan Yalçın'ı konuk etti.

Minik Narin'in gündemimizden bir an olsun düşmemesi gerektiği bu dönemde, Bircan Bali moderatörlüğünü yaptığı YouTube programı O’ndan Sonra'da avukat Erkan Yalçın'ı konuk etti.
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Narin'in kabrinin hukuken taşınma ihtimalinin olup olmadığı üzerine konuşulurken Yalçın, "Son günlerde yaşadığı acı, nasıl oldu bilmediğimiz için yorum da yapamıyoruz. Çünkü dosyada bir gizlilik kararı var. Bunun üstüne o bedeni tekrar oradan çıkarıp başka bir yere, gerçekten eziyet" açıklamasında bulundu.

Narin'in kabrinin hukuken taşınma ihtimalinin olup olmadığı üzerine konuşulurken Yalçın, "Son günlerde yaşadığı acı, nasıl oldu bilmediğimiz için yorum da yapamıyoruz. Çünkü dosyada bir gizlilik kararı var. Bunun üstüne o bedeni tekrar oradan çıkarıp başka bir yere, gerçekten eziyet" açıklamasında bulundu.

Konuşma sırasında gözleri dolan Bircan Bali ise "Acaba Narin orada yatmak istiyor mu? Bunu bilmiyorum!" diyerek ağlamaya başladı.

Konuşma sırasında gözleri dolan Bircan Bali ise "Acaba Narin orada yatmak istiyor mu? Bunu bilmiyorum!" diyerek ağlamaya başladı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

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