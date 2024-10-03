Tam Bir Erkek Annesi: Emina Jahovic, Pınar Altuğ'un Kızı Su ile Görüntülenen Oğlu Konusunda Sitem Etti
Tam Bir Erkek Annesi: Emina Jahovic, Pınar Altuğ'un Kızı Su ile Görüntülenen Oğlu Konusunda Sitem Etti
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Takvim gazetesinden Aydın Hamza'nın haberine göre; Emina Jahovic, oğlu Yaman Sandal ve Pınar Altuğ’un kızı Su arasındaki arkadaşlık hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
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2004 yılında Bodrum'da tanışan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çifti 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Magazinde örnek olan aşklarıyla sıkça gündeme gelen, ailelerini Yaman ve Yavuz adını verdikleri iki çocuklarıyla büyüten çiftin evliliği 2018 yılında son bulmuştu.
Boşanmanın ardından iki ünlü isim de kendi yolunu çizmişti. Balkanların pop divası olarak anılan Emina hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça öne çıkmıştı, çıkmaya da devam ediyor.
Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz aylarda Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un kızı Su ile Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğlu Yaman, Göcek'te beraber yürürken görüntülenmişlerdi. İki genç yeni tanıştıklarını söylemişti.
Çocukları hakkında çıkan 'ilişki' iddialarına sert çıkan Emina Jahovic "Onlar daha çocuk, ne ilişkisi ya. 15 yaşındalar daha siz ne konuşuyorsunuz" diye tepki göstermişti..
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Takvim gazetesinden Aydın Hamza'nın haberine göre; yeni evi için alışveriş yaparken görüntülenen ünlü güzel, beste yaptığını duyurarak "Ben Sezen Aksu'nun yolundan gidiyorum. Bestelerimi paraya göre değil, karşımdaki kişiye göre veriyorum" dedi.
Emina Jahovic'e büyük oğlu Yaman'ın, Su ile olan arkadaşlığı hakkında da soru soruldu tabii. Jahovic, "Ben Pınar Hanım'ı ve Yağmur Bey'i çok seviyorum. Evliliklerini çok takdir ediyorum. Su da benim için çok güzel bir kız... Bu Yaman ve Su'nun tercihi..." açıklamasında bulundu.
"Yaman ve Su'yu basında bir arada görünce neler hissettiniz?" sorusu karşısında tepkisini gizleyemeyen Emina Jahovic, "Benim için can sıkıcı oldu. Ben Yaman'ın ünlü olmasını istemiyorum" diyerek sitem etti.
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