"Kedi Bile Tanıyor": 2024 Miss Europe Birincisi Elmas Yılmaz, Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'e Destek Çıktı!
"Kedi Bile Tanıyor": 2024 Miss Europe Birincisi Elmas Yılmaz, Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'e Destek Çıktı!
Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen sosyal medyaya damga vurmuş, büyük bir kesim tarafından eleştirilmişti. 2024 World Miss Europe'ta ülkemizi temsil ederek Dünya Avrupa 1. Güzeli unvanını alan Elmas Yılmaz ise Bilgen'e destek oldu.
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Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçildiği Miss Turkey 2024 yarışmasında rakiplerini geride bırakan İdil Bilgen tacın sahibi olmuştu.
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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen 'ülkenin en güzel kadını' olarak seçilmesinin ardından sosyal medyada bir kesim tarafından ağır eleştirilerin hedefi olmuştu.
Pek çok sosyal medya kullanıcısı ve sayısız ünlü tarafından destek gören Bilgen'in arkasında duran isimlerden bir tanesi de Elmas Yılmaz oldu.
Kendisi, geçtiğimiz aylarda 1927’den beri Beyrut’ta düzenlenen 2024 World Miss Europe'ta Türkiye'yi temsil etmişti. En son 1993 yılında Arzum Onan'ın kazandığı yarışmada 31 sene sonra bayrağımızı dalgalandıran Elmas Yılmaz, Dünya Avrupa 1. Güzeli unvanını alarak hepimizi gururlandırmıştı.
Tescilli güzel, Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan "Şu an ülkemizde birçok acı yaşanırken, bana yazılan negatif yorumları insanların kendi boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar…" yorumu yapan İdil Bilgen'in o anlarına destek çıktı.
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Yılmaz'ın "Türk kadınlarımız birbirinden güzel ve başarılılar. Sahip olduğu zarafet, öz güven ve temsil yeteneğiyle ülkesini en iyi şekilde tanıtacağına eminim" yorumu büyük beğeni topladı.
Paris'in önemli dergilerinden bir tanesinin kapağında da boy gösteren Elmas Yılmaz geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi.
"Oyunculuk eğitimlerimi tamamladım. Kasım ayında Paris Fashion Week'e gideceğim" açıklamasında bulunan genç güzel, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in bu denli eleştirilmesi hakkında da açıklama yaptı:
"Eleştirilere üzülüyorum. Genç, güzel ve pırıl pırıl bir kız. Türk kadınlarımızın hepsi güzel ve güçlü... Kötü muamele yapılması beni üzdü. Aynısı bana da yapıldı. O kız bizi dünyada temsil edecek. Herkes kızı paylaşıp, linç etti. Ülkemizin kızı, değer vermek gerekir. Hak etti bence birinciliği..."
Kendisine gelen "Avrupa Güzeli oldunuz, İdil Bilgen kadar konuşuldunuz mı?" sorusuna da "Konuşulmadım" diyen Elmas Yılmaz sitemli bir açıklamada bulundu:
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"Sokaktaki kedi bile İdil'i tanıyor. Ülkenin verdiği geyik muhabbeti başarının önüne geçiyor. İlla bir şeyle gündeme geleceksiniz, ya da sosyal medyada bir şey olacak. Veya sevgiliyle gündeme geleceksiniz. Ülkenin başarısı kimsenin umurunda değil. Bu çok üzücü."
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