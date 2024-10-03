"Kedi Bile Tanıyor": 2024 Miss Europe Birincisi Elmas Yılmaz, Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'e Destek Çıktı!

Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen sosyal medyaya damga vurmuş, büyük bir kesim tarafından eleştirilmişti. 2024 World Miss Europe'ta ülkemizi temsil ederek Dünya Avrupa 1. Güzeli unvanını alan Elmas Yılmaz ise Bilgen'e destek oldu.