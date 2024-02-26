“Kraliçe” Seçilen Rus Güzele Yaptığı Yorum Tepki Çekmişti: "Miss Europe" Elmas Yılmaz Yanlış Anlaşılmış!
“Kraliçe” Seçilen Rus Güzele Yaptığı Yorum Tepki Çekmişti: "Miss Europe" Elmas Yılmaz Yanlış Anlaşılmış!
Lübnan’da düzenlenen güzellik yarışmasında Miss Europe birinci güzeli seçilen Elmas Yılmaz ülkemizi başarıyla temsil etti. Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken genç güzel Aramızda Kalmasın'a konuk oldu. Temsilcimiz hakkındaki estetik iddialarına yanıt verirken, 'Kraliçe' unvanı alan Rus yarışmacıya verdiği tepki hakkında da açıklamalarda bulundu.
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'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında boy gösteren Elmas Yılmaz "Best Smile" güzeli seçilmişti. Güzelliğiyle dikkat çeken Yılmaz açıklamalarıyla da epey konuşulmuştu.
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu" diyen güzelin "Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" sözleri herkesi şaşkına çevirmişti.
Yarışmadan sonra pek çok kez podyumda boy gösteren Elmas Yılmaz 24 Şubat’ta gerçekleşecek Miss Europe’da ülkemizi temsil edecek model oldu.
Temsilcimiz Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenecek organizasyonda birçok farklı ülkeden katılım gösteren güzellerle yarıştı.
Altı ay boyunca çok sıkı bir şekilde yarışmaya hazırlanan genç güzelimiz sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulundu.
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Miss Europe'ta Türkiye'yi temsil eden Elmas Yılmaz, Miss Europe birincisi unvanını alarak hepimizi gururlandırdı.
Sosyal medyanın en konuştuğu isimlerden bir tanesi olan tescilli güzel Aramızda Kalmasın canlı yayınına konuk oldu.
Yılmaz'a "Gitmeden önce zayıflamanın ötesinde fiziğinde değişiklikler yaptın mı?" sorusu yöneltildi. Konunun takipçileri belki bilir kendisi "estetik iddiaları" yüzünden epey eleştirilmişti.
Gündemdeki konuya açıklık getiren güzel "Hiçbir şekilde estetiğim yok. Sadece göğüs estetiği yaptırmıştım 1,5 sene önce. O da 225 cc en küçüğü. Yüzümde hiç estetik yok ama herkes var diyor. Ben çok şaşırdım" dedi.
"Gerçekten yüzümde estetik yok" diyen Elmas Yılmaz'ın sözleri üzerine ayağa kalkan Yelda Kırçuval estetiğin varlığı konusunda da epey ısrar etti.
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Genç güzelimiz "Avrupa birinci güzeli seçildim. Kraliçe’den sonra gelen ilk prenses ödülüne seçildim. Kaç yıldan beri ilk defa böyle bir şey oluyor. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Ülkemi çok iyi bir şekilde temsil ettim çünkü" diyerek heyecanını paylaştı.
Dağıstanlı, "Önemli bir dereceyi almanın hemen ardından bir story attın. Bizim de dikkatimizi çekti" diyerek konuyu Elmas Yılmaz'ın sosyal medyada damga vuran paylaşımına getirdi.
"Kraliçe Rusya oldu. 35 yaşında iki çocuk sahibi." paylaşımı yüzünden sosyal medya kullanıcılarının bir kısmından tepki görmüştü.
Yayında açıklama yapan Yılmaz "Bu dediğim yanlış anlaşıldı. Ben buna da çok üzüldüm. İnsanlar tarafından yine bir darbe yiyorum. Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.
"Biliyorsunuz ki, ben de anne ve babamı kaybettim. Kardeşime bakıyorum. Ben de 25 yaşında hem anne, hem baba, hem abi hem abla her şeyiyim kardeşimin" derken sözünü Kırçuval kesti.
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Konunun farklı yerlere çekildiğini söyleyen tescilli güzel "çok güzel bir derece sahibi oldum. Ama şu anda Rusya'daki kadını ve bu paylaşımı konuşmamız çok saçma" diyerek tepki gösterdi.
Paylaşımını kısa sürede silmesinin nedenini de "Türkiye'yi temsil etmek için ben gittim oraya. O kadını paylaşmak gereksiz oldu o anda. Bunun irdelenmesi beni üzdü" diyerek açıkladı.
Programın ardından hakkındaki estetik iddialarına da tepkisiz kalmadı!
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