“Kraliçe” Seçilen Rus Güzele Yaptığı Yorum Tepki Çekmişti: "Miss Europe" Elmas Yılmaz Yanlış Anlaşılmış!

'Ben anlamadım ama' diyerek söze giren Yelda Kırçuval, 'Sen böyle bir paylaşım yapıyorsun. Oradaki emojiye dikkat çekelim. Şu emoji olayı takdir eden bir emoji değil. Olayı tiye alan bir emoji 'hadi canım' der gibi. O yüzden irdeliyoruz'