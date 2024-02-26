Görüş Bildir
Haberler
Magazin
“Kraliçe” Seçilen Rus Güzele Yaptığı Yorum Tepki Çekmişti: "Miss Europe" Elmas Yılmaz Yanlış Anlaşılmış!

“Kraliçe” Seçilen Rus Güzele Yaptığı Yorum Tepki Çekmişti: "Miss Europe" Elmas Yılmaz Yanlış Anlaşılmış!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
26.02.2024 - 17:28

Lübnan’da düzenlenen güzellik yarışmasında Miss Europe birinci güzeli seçilen Elmas Yılmaz ülkemizi başarıyla temsil etti. Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken genç güzel Aramızda Kalmasın'a konuk oldu. Temsilcimiz hakkındaki estetik iddialarına yanıt verirken, 'Kraliçe' unvanı alan Rus yarışmacıya verdiği tepki hakkında da açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında boy gösteren Elmas Yılmaz "Best Smile" güzeli seçilmişti. Güzelliğiyle dikkat çeken Yılmaz açıklamalarıyla da epey konuşulmuştu.

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında boy gösteren Elmas Yılmaz "Best Smile" güzeli seçilmişti. Güzelliğiyle dikkat çeken Yılmaz açıklamalarıyla da epey konuşulmuştu.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu" diyen güzelin "Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" sözleri herkesi şaşkına çevirmişti.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu" diyen güzelin "Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" sözleri herkesi şaşkına çevirmişti.
www.superhaber.com

Açıklamasının devamında söylediği 'Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar' iddiaları ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yarışmadan sonra pek çok kez podyumda boy gösteren Elmas Yılmaz 24 Şubat’ta gerçekleşecek Miss Europe’da ülkemizi temsil edecek model oldu.

Yarışmadan sonra pek çok kez podyumda boy gösteren Elmas Yılmaz 24 Şubat’ta gerçekleşecek Miss Europe’da ülkemizi temsil edecek model oldu.

Temsilcimiz Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenecek organizasyonda birçok farklı ülkeden katılım gösteren güzellerle yarıştı.

Temsilcimiz Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenecek organizasyonda birçok farklı ülkeden katılım gösteren güzellerle yarıştı.

Altı ay boyunca çok sıkı bir şekilde yarışmaya hazırlanan genç güzelimiz sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulundu.

Altı ay boyunca çok sıkı bir şekilde yarışmaya hazırlanan genç güzelimiz sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Miss Europe'ta Türkiye'yi temsil eden Elmas Yılmaz, Miss Europe birincisi unvanını alarak hepimizi gururlandırdı.

Miss Europe'ta Türkiye'yi temsil eden Elmas Yılmaz, Miss Europe birincisi unvanını alarak hepimizi gururlandırdı.

Sosyal medyanın en konuştuğu isimlerden bir tanesi olan tescilli güzel Aramızda Kalmasın canlı yayınına konuk oldu.

Sosyal medyanın en konuştuğu isimlerden bir tanesi olan tescilli güzel Aramızda Kalmasın canlı yayınına konuk oldu.

'Kendime çok güveniyordum zaten. Çok hazırlandım yarışmaya. Hiçbir şey yemedim, tek öğün beslendim. Sabah 7'de yemek yiyordum. Diğer gün 7'ye kadar hiçbir şey yemiyordum' diyerek söze başladı.

Yılmaz'a "Gitmeden önce zayıflamanın ötesinde fiziğinde değişiklikler yaptın mı?" sorusu yöneltildi. Konunun takipçileri belki bilir kendisi "estetik iddiaları" yüzünden epey eleştirilmişti.

Yılmaz'a "Gitmeden önce zayıflamanın ötesinde fiziğinde değişiklikler yaptın mı?" sorusu yöneltildi. Konunun takipçileri belki bilir kendisi "estetik iddiaları" yüzünden epey eleştirilmişti.

Gündemdeki konuya açıklık getiren güzel "Hiçbir şekilde estetiğim yok. Sadece göğüs estetiği yaptırmıştım 1,5 sene önce. O da 225 cc en küçüğü. Yüzümde hiç estetik yok ama herkes var diyor. Ben çok şaşırdım" dedi.

Gündemdeki konuya açıklık getiren güzel "Hiçbir şekilde estetiğim yok. Sadece göğüs estetiği yaptırmıştım 1,5 sene önce. O da 225 cc en küçüğü. Yüzümde hiç estetik yok ama herkes var diyor. Ben çok şaşırdım" dedi.

"Gerçekten yüzümde estetik yok" diyen Elmas Yılmaz'ın sözleri üzerine ayağa kalkan Yelda Kırçuval estetiğin varlığı konusunda da epey ısrar etti.

"Gerçekten yüzümde estetik yok" diyen Elmas Yılmaz'ın sözleri üzerine ayağa kalkan Yelda Kırçuval estetiğin varlığı konusunda da epey ısrar etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Genç güzelimiz "Avrupa birinci güzeli seçildim. Kraliçe’den sonra gelen ilk prenses ödülüne seçildim. Kaç yıldan beri ilk defa böyle bir şey oluyor. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Ülkemi çok iyi bir şekilde temsil ettim çünkü" diyerek heyecanını paylaştı.

Genç güzelimiz "Avrupa birinci güzeli seçildim. Kraliçe’den sonra gelen ilk prenses ödülüne seçildim. Kaç yıldan beri ilk defa böyle bir şey oluyor. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Ülkemi çok iyi bir şekilde temsil ettim çünkü" diyerek heyecanını paylaştı.

Dağıstanlı, "Önemli bir dereceyi almanın hemen ardından bir story attın. Bizim de dikkatimizi çekti" diyerek konuyu Elmas Yılmaz'ın sosyal medyada damga vuran paylaşımına getirdi.

Dağıstanlı, "Önemli bir dereceyi almanın hemen ardından bir story attın. Bizim de dikkatimizi çekti" diyerek konuyu Elmas Yılmaz'ın sosyal medyada damga vuran paylaşımına getirdi.

"Kraliçe Rusya oldu. 35 yaşında iki çocuk sahibi." paylaşımı yüzünden sosyal medya kullanıcılarının bir kısmından tepki görmüştü.

"Kraliçe Rusya oldu. 35 yaşında iki çocuk sahibi." paylaşımı yüzünden sosyal medya kullanıcılarının bir kısmından tepki görmüştü.

Paylaşımının yanlış anlaşıldığının altını çizerken 'düşürüldüğüm durum içler acısı' açıklamasında bulunmuştu.

Yayında açıklama yapan Yılmaz "Bu dediğim yanlış anlaşıldı. Ben buna da çok üzüldüm. İnsanlar tarafından yine bir darbe yiyorum. Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Yayında açıklama yapan Yılmaz "Bu dediğim yanlış anlaşıldı. Ben buna da çok üzüldüm. İnsanlar tarafından yine bir darbe yiyorum. Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Ardından 'Ben orada ülkemi temsil ettim. Bayrağımı dalgalandırdım. Ben bunu kötü bir anlamda paylaşmadım. Hani 35 yaşında ve iki çocuk sahibi bir kadının Kraliçe seçilebileceğini paylaştım.' ifadelerini kullandı.

"Biliyorsunuz ki, ben de anne ve babamı kaybettim. Kardeşime bakıyorum. Ben de 25 yaşında hem anne, hem baba, hem abi hem abla her şeyiyim kardeşimin" derken sözünü Kırçuval kesti.

"Biliyorsunuz ki, ben de anne ve babamı kaybettim. Kardeşime bakıyorum. Ben de 25 yaşında hem anne, hem baba, hem abi hem abla her şeyiyim kardeşimin" derken sözünü Kırçuval kesti.

'Ben anlamadım ama' diyerek söze giren Yelda Kırçuval, 'Sen böyle bir paylaşım yapıyorsun. Oradaki emojiye dikkat çekelim. Şu emoji olayı takdir eden bir emoji değil. Olayı tiye alan bir emoji 'hadi canım' der gibi. O yüzden irdeliyoruz'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Konunun farklı yerlere çekildiğini söyleyen tescilli güzel "çok güzel bir derece sahibi oldum. Ama şu anda Rusya'daki kadını ve bu paylaşımı konuşmamız çok saçma" diyerek tepki gösterdi.

Konunun farklı yerlere çekildiğini söyleyen tescilli güzel "çok güzel bir derece sahibi oldum. Ama şu anda Rusya'daki kadını ve bu paylaşımı konuşmamız çok saçma" diyerek tepki gösterdi.

Paylaşımını kısa sürede silmesinin nedenini de "Türkiye'yi temsil etmek için ben gittim oraya. O kadını paylaşmak gereksiz oldu o anda. Bunun irdelenmesi beni üzdü" diyerek açıkladı.

Paylaşımını kısa sürede silmesinin nedenini de "Türkiye'yi temsil etmek için ben gittim oraya. O kadını paylaşmak gereksiz oldu o anda. Bunun irdelenmesi beni üzdü" diyerek açıkladı.

Programın ardından hakkındaki estetik iddialarına da tepkisiz kalmadı!

Programın ardından hakkındaki estetik iddialarına da tepkisiz kalmadı!

Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara bekliyoruz...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?