Elmacık Kemikleriyle Ülkeye Şok Geçirten Anastasia Pokreshchuk Canlı Yayına Çıktı: Gerçek Mesleğini Açıkladı
Elmacık Kemikleriyle Ülkeye Şok Geçirten Anastasia Pokreshchuk Canlı Yayına Çıktı: Gerçek Mesleğini Açıkladı
Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk yeni bir estetik daha yaptırmak için İstanbul'a gelmişti. Aramızda Kalmasın'a konuk olan ünlü model açıklamalarıyla gündem olurken gerçek mesleğiyle de hepimizi yeniden şaşkına çevirdi!
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Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk "dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklı kadını" ünvanıyla gündemimizde!
Yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla eski halinden eser kalmayan ünlü modelin değişimi gerçekten bambaşka bir boyuta evrilmiş durumda.
"Ben başardım, siz de yapabilirsiniz!" dediği devasa yanaklarının kendisine hala küçük geldiğini söyleyen fenomen geçtiğimiz günlerde estetik olmak için İstanbul'a geldi.
İstanbul'a geldikten sonra bir de Aramızda Kalmasın programının canlı yayınına konuk olan Anastasia oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Belki dünyadanın değil ama Ukrayna'nın en orijinal güzeli olabilirim" diyen ünlü modele “Kendini böyle güzel hissediyor musun?” sorusuna "Kendimi çok güzel hissediyorum çünkü kendimi nasıl görmek istiyorsam öyle yaptım" yanıtını verdi.
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İkinci soru ise "Bu operasyonları yaptırmasının bir sebebi olabilir mi, kadınların estetik yaptırmasına bir mesaj olabilir mi?” oldu.
Ünlü modelin canlı yayın anında ayakta durduğunu fark etmişsinizdir. Müge Dağıstalı da bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak merakımıza son verdi.
Bunun modelin kendi kararı olduğunu söyleyen Dağıstanlı, Anastasia Pokreshchuk'u kameralara doğru çevirdi. Model ise "çok yakın zaman önce ameliyat oldum. Bu yüzden oturamıyorum. Dikişlerim olduğu için ya ayakta duracağım ya da yatacağım" dedi.
Hepimizin içinden geçeni, birçoğumuzun yapmak istediğini programın sunucuları yaptı. Ünlü modelden izin alarak elmacıklarına kemiklerine dokunup bir de öpmeleri dikkatlerden kaçmadı.
Pokreshchuk yaptırdığı operasyonları da baştan sona şu sözlerle sıraladı:
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"Kaç kere dolgu yaptırdın?" sorusuna ise "Hiçbir şekilde saymadım. Estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi” diyerek yanıt verdi.
Sunucuların bir diğer sorusu da “Daha kaç ameliyat geçirecek?” oldu, ki eminim hepimiz bunun yanıtını çok merak ediyoruz!
Sosyal medya kullanıcıları konuya hakimdir, ünlü model dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip yüzü nedeniyle ağır eleştirilerin hedefi oluyor.
Gelen eleştirileri hiçbir şekilde umursamadığının altını çizen Anastasia Pokreshchuk aynı zamanda gerçek mesleğini de açıkladı.
“Başka insanları eleştirmek cahil insanların işidir. Cahil insanlara nasıl sinir olabilirim ki? Kendi hayatlarına baksınlar. Mesleğim zaten psikolog. 6 sene üniversite okudum ve psikoloji master'ı yaptım."
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" Psikolog açısından konuşmayalım yoksa herkesi eleştirebilirim. Şu an psikologluk yapmıyorum, blogger olarak çalışıyorum.”
Her konuda eleştiri yapmaktan geri kalmayan Sevda Türküsev'den modelin son hali ve açıklamasına yorum geldi.
Mehmet Ali Erbil'in ablası Yeşim Erbil de konuya kayıtsız kalamadı...
Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan bazılarını beraber görelim:
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