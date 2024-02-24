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Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Ameliyat Olmak İçin Bir Kez Daha İstanbul'a Geldi!

Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Ameliyat Olmak İçin Bir Kez Daha İstanbul'a Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
24.02.2024 - 23:10

Dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip Anastasia, bu rekoru kimseye kaptırmamakta kararlı. Elmacık kemikleriyle ünlenen Anastasia, elmacık kemiklerinden estetik olmak için bir kez daha İstanbul'a geldi.

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Geçirdiği estetik ameliyatlarla dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk'u mutlaka duymuşsunuzdur.

Geçirdiği estetik ameliyatlarla dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk'u mutlaka duymuşsunuzdur.

Elmacık kemikleri yüzünden çok eleştirilen Anastasia, eleştirileri dikkate almadığı gibi halinden memnun olduğunu ve yanaklarının ona yeterli gelmediğini dile getirmeye de devam ediyor.

Elmacık kemikleri yüzünden çok eleştirilen Anastasia, eleştirileri dikkate almadığı gibi halinden memnun olduğunu ve yanaklarının ona yeterli gelmediğini dile getirmeye de devam ediyor.

30 yaşındaki Ukraynalı Anastasia Pokreshchuk Instagram'da 263 binden fazla takipçiye sahip. Yani ünlü ismin yanaklarını sevmeyen kadar seven de var.

30 yaşındaki Ukraynalı Anastasia Pokreshchuk Instagram'da 263 binden fazla takipçiye sahip. Yani ünlü ismin yanaklarını sevmeyen kadar seven de var.

'Yanaklarımın çok büyük olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama benim gözümde hala çok küçükler. Yakında tekrar işlem yaptırmam gerek.' diyen ünlü fenomen, ameliyat olmak için bir kez daha İstanbul'a geldi.

'Yanaklarımın çok büyük olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama benim gözümde hala çok küçükler. Yakında tekrar işlem yaptırmam gerek.' diyen ünlü fenomen, ameliyat olmak için bir kez daha İstanbul'a geldi.

Ameliyat olacağı hastaneden video çeken Anastasia, "Ben başardım, siz de yapabilirsiniz!" diyerek büyük elmacık kemiklerinden vazgeçmeyeceğinin mesajını da verdi.

Ameliyat olacağı hastaneden video çeken Anastasia, "Ben başardım, siz de yapabilirsiniz!" diyerek büyük elmacık kemiklerinden vazgeçmeyeceğinin mesajını da verdi.
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İşte o anlar 👇🏻

Yeniden elmacık kemiklerini büyütmek için ameliyat olacak Anastasia'ya sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Yeniden elmacık kemiklerini büyütmek için ameliyat olacak Anastasia'ya sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

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Siz ünlü fenomenin yeni ameliyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ünlü fenomenin yeni ameliyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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