Emrullah Erdinç Polat Ailesinin "Mağduruz" Paylaşımlarına Ateş Püskürdü: "Siz Devleti Soymadınız mı?Soydunuz!"
Emrullah Erdinç Polat Ailesinin "Mağduruz" Paylaşımlarına Ateş Püskürdü: "Siz Devleti Soymadınız mı?Soydunuz!"
Gazeteci Emrullah Erdinç, Polat ailesinin son günlerde yapığı 'mağduruz' paylaşımlarına resmen ateş püskürdü.
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla lüks hayatını gözler önüne seren Dilan Polat, doğum fotoğrafçılığından başlayıp güzellik sektörüne evrilen kariyeriyle kısa sürede servet sahibi oldu biliyorsunuz ki.
Lüks hayatlarını sosyal medyada sık sık paylaşan Polat ailesi hakkında artan şikayetler emniyet güçlerini harekete geçirdi. MASAK radarına giren fenomen çiftin tüm mal varlıklarına el konuldu.
Ve hatırlarsınız ki çift, 4 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı. Dilan ve Engin Polat çiftinin davası hala devam ediyor biliyorsunuz. Hatta Dilan Polat ile adı davaya karışan diğer fenomenlerin de...
Bildiğiniz gibi Polat davasının ilk günden beri takipçisi olan bazı isimler vardı. Bu isimlerden bir tanesi de gazeteci Emrullah Erdinç'ti.
Şimdi gelelim asıl meseleye. Polatların davası devam ediyor bunu zaten biliyoruz. Ancak Dilan, Engin ve Şükran Polat hala gündemin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Özellikle de son günlerde artan "Dilan Polat Yalnız Değildir" paylaşımlarıyla.
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#dilanpolatyalnızdeğildir etiketiyle art arda paylaşımlar yapan öfkeli anne Polat'ın söyledikleri de gündemdeydi hatırlarsanız.
Emrullah Erdinç ise geçtiğimiz saatlerde Polatların "mağduruz" paylaşımlarına adeta ateş püsküren açıklamalarda bulundu.
"Siz devleti soymadınız mı? Soydunuz." diyen Erdinç, "Devleti soyup hırsızlıktan saymayacaksınız ama cezaevine girince bu adalet mi diyeceksiniz" sözleriyle Polatlara fena çıkıştı.
Erdinç aynı zamanda "Vergi kaçırıp lüks içerisinde yaşayacaksınız, bir de bunu cümle aleme göstereceksiniz sonra cezaevine girince de adaleti sorgulayacaksınız" sözleriyle de dikkat çekti.
İşte o anlar 👇🏻
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Siz Emrullah Erdinç'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Hadi o zaman enerjiiiii
Bunların salaklıkları üniversitelerde tez konusu olmalı