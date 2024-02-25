Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Türkiye Güzeli Elmas Yılmaz, Birinci Olan 2 Çocuk Annesini Paylaştı: Demet Akalın Tepki Gösterdi

Türkiye Güzeli Elmas Yılmaz, Birinci Olan 2 Çocuk Annesini Paylaştı: Demet Akalın Tepki Gösterdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.02.2024 - 15:44

Best Model Türkiye yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçildikten sonra birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu ifade eden Elmas Yılmaz, Miss Europe'da Türkiye'yi temsil etmişti. 

Elmas Yılmaz, Lübnan’da düzenlenen güzellik yarışmasında 'Miss Europe' seçilirken, 'Kraliçe' unvanı alan Rus yarışmacıya verdiği tepkiyle gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında "Best Smile" güzeli seçilen Elmas Yılmaz, yarışma sonrası şoke eden iddialarda bulunmuştu.

34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında "Best Smile" güzeli seçilen Elmas Yılmaz, yarışma sonrası şoke eden iddialarda bulunmuştu.
www.milliyet.com.tr

Yılmaz, o dönem Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa simiyle yayınlanan programda birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu söylemişti. Hakkının yendiğini iddia eden Yılmaz, 'Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu' derken yakın zamanda vefat eden Erkan Özerman için de 'Odasına masaj yapmaya çağırıldığı' iddialarıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Elmas Yılmaz, 24 Şubat 2024 gecesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Miss Europe'ta Türkiye'yi temsil etti.

Elmas Yılmaz, 24 Şubat 2024 gecesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Miss Europe'ta Türkiye'yi temsil etti.

Elmas Yılmaz, "Miss Europe" unvanını aldı.

Elmas Yılmaz, kendisi Miss Europe unvanını alırken birinciliği kazanarak Kraliçe olan Rusya güzeline de tepki gösterdi: "Kraliçe Rusya oldu. 35 yaşında iki çocuk sahibi."

Elmas Yılmaz, kendisi Miss Europe unvanını alırken birinciliği kazanarak Kraliçe olan Rusya güzeline de tepki gösterdi: "Kraliçe Rusya oldu. 35 yaşında iki çocuk sahibi."
www.instagram.com

Sosyal medyada da bu tepki gündeme yerleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Demet Akalın da yorum yapmadan duramadı. "Şimdi sağdakinin neresi güzel dicem linci yicem neyse göz var nizam var." ifadelerini kullanan Demet Akalın'ın Türkçe kullanımını da yine gözden kaçmadı.

Demet Akalın da yorum yapmadan duramadı. "Şimdi sağdakinin neresi güzel dicem linci yicem neyse göz var nizam var." ifadelerini kullanan Demet Akalın'ın Türkçe kullanımını da yine gözden kaçmadı.

Akalın'ın yanlış söylediği deyime düzeltme gelirken,

Akalın'ın yanlış söylediği deyime düzeltme gelirken,

Yorumlar zor beğenenlerden oluştu.

Yorumlar zor beğenenlerden oluştu.

Kimileri espri yaparken,

Kimileri espri yaparken,

Kimileri annelerin güzel olup olamayacağını da sorguladı.

Kimileri annelerin güzel olup olamayacağını da sorguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Elmas Yılmaz ise yanlış anlaşıldığına yönelik yorum yaptı.

Elmas Yılmaz ise yanlış anlaşıldığına yönelik yorum yaptı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?