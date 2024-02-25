Türkiye Güzeli Elmas Yılmaz, Birinci Olan 2 Çocuk Annesini Paylaştı: Demet Akalın Tepki Gösterdi
Türkiye Güzeli Elmas Yılmaz, Birinci Olan 2 Çocuk Annesini Paylaştı: Demet Akalın Tepki Gösterdi
Best Model Türkiye yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçildikten sonra birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu ifade eden Elmas Yılmaz, Miss Europe'da Türkiye'yi temsil etmişti.
Elmas Yılmaz, Lübnan’da düzenlenen güzellik yarışmasında 'Miss Europe' seçilirken, 'Kraliçe' unvanı alan Rus yarışmacıya verdiği tepkiyle gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında "Best Smile" güzeli seçilen Elmas Yılmaz, yarışma sonrası şoke eden iddialarda bulunmuştu.
Elmas Yılmaz, 24 Şubat 2024 gecesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Miss Europe'ta Türkiye'yi temsil etti.
Elmas Yılmaz, kendisi Miss Europe unvanını alırken birinciliği kazanarak Kraliçe olan Rusya güzeline de tepki gösterdi: "Kraliçe Rusya oldu. 35 yaşında iki çocuk sahibi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Demet Akalın da yorum yapmadan duramadı. "Şimdi sağdakinin neresi güzel dicem linci yicem neyse göz var nizam var." ifadelerini kullanan Demet Akalın'ın Türkçe kullanımını da yine gözden kaçmadı.
Akalın'ın yanlış söylediği deyime düzeltme gelirken,
Yorumlar zor beğenenlerden oluştu.
Kimileri espri yaparken,
Kimileri annelerin güzel olup olamayacağını da sorguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o yorumlardan bazıları.
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Elmas Yılmaz ise yanlış anlaşıldığına yönelik yorum yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda