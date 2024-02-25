Türkiye Güzeli Elmas Yılmaz, Birinci Olan 2 Çocuk Annesini Paylaştı: Demet Akalın Tepki Gösterdi

Yılmaz, o dönem Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa simiyle yayınlanan programda birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu söylemişti. Hakkının yendiğini iddia eden Yılmaz, 'Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu' derken yakın zamanda vefat eden Erkan Özerman için de 'Odasına masaj yapmaya çağırıldığı' iddialarıyla uzun süre gündemde kalmıştı.