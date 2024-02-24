Seda Sayan'a Şarkı Söylerken Aşık Aşık Salınan Çağlar Ökten'in Detonesi de Dekoltesi de Dillere Düştü!
Seda Sayan'a Şarkı Söylerken Aşık Aşık Salınan Çağlar Ökten'in Detonesi de Dekoltesi de Dillere Düştü!
Geçtiğimiz gün bir mekanda Seda Sayan'a aşık aşık şarkı 'Dönsen Bile' şarkısını söyleyen Çağlar Ökten, hem dekoltesi hem detonesiyle dillere fena düştü!
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Sabahların sultanı, ülkenin en ikonik isimlerinden biri olan Seda Sayan, yalnızca sesi, şarkıları, sunuculuğu, dobra açıklamaları, ani çıkışlar ve polemikleriyle değil... Özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz 🤣
Yaptırdığı tüm tuhaf estetik operasyonlarını da detaylarıyla sosyal medya hesabında paylaşan Seda Sayan, her yıl yaşlanmak yerine gençleşiyor.
Bu sayede ruhunu da genç tutuyor kendisi! Seda Sayan, yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce Seda Sayan bekleneni ve belki de gerekeni yine yaparak yedinci kocası Çağlar Ökten'le evlenmişti hatırlarsanız! 🙈
O zamandan beri neşesi de keyfi de pek bir yerinde olan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı kocasıyla sık sık beraber sahne alıyor, bir de dünyayı geziyor.
Şimdi kısa özetimizin ardından, sizi geçtiğimiz günlerde beraber eğlenirken şarkı söyleyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten'e ışınlayıp yorumu da tamamen size bırakacağız... Malum, sultanın biricik kocasının dekoltesi de detonesi de dillere fena düştü çünkü 🙈
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