Kalbini Pişiren Anneanneden Pis Otel Lavabosunda Yemek Yapan Adama Son 24 Saatin Viral Tweetleri!
Kalbini Pişiren Anneanneden Pis Otel Lavabosunda Yemek Yapan Adama Son 24 Saatin Viral Tweetleri!
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1. Büyük "değişim"! 😂 Aynen, 4 senedir yanıyor o bina!
2. "Türk kızları iyi izleyin" notuyla paylaşıldı, "Türk kızlarına kurban olun siz!" demeden edemedik.
3. Oğlum anladık horon çekti canınuz da o köpeği nasıl ikna ettinüz? 😂
4. Diyecek söz yok, eline sağlık teyzem! 🤣
5. Gece küçük bir şeyler atıştırmak için kalkınca aniden yüklenen iştah açılması... Tanıdık geldi mi? 😂
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6. Tersi olsa şaşardık zaten!
7. Aynı bizim gibi kedilerin de kendileriyle imtihanı hiç bitmiyor! 😂 Kendi ayağına da kurulmazsın...
8. Her zaman bu kadar tatlı beklemiyoruz o yemeği kabul edin ama ilk on dakika için yüzde yüz tespit!
9. Peki "OTEL" lavabosunda nacho yapan adamı görüp kafayı yemeye hazır mısınız?
10. Akrabayla konuşurken yüklenen baygınlık seviyesini en güzel teyzem tasvir etmiş.
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11. Bedava yemek bulunca sürüsünü de peşinden getiren minnoş tilki size birilerini hatırlatıyor mu?
12. "Kolpa sıkan erkek ve kolpa sıktığını bile bile ona inanmış gibi yapıp dinleyen kadın" 💯
13. Bizdeki mizah kimsede yok gördüğünüz gibi! 😂 İyi hafta sonları!
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