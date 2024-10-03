Ölüm Haberiyle Yıkıldı: Kadir İnanır'ın Ablası Hayatını Kaybetti!
Ölüm Haberiyle Yıkıldı: Kadir İnanır'ın Ablası Hayatını Kaybetti!
Yeşilçam'ın hafızalara yer etmiş isimlerinden Kadir İnanır bugün aldığı acı haberle yıkıldı. Usta oyuncunın ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti.
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Son dönemelerde sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kadir İnanır uzun süredir hastanede tedavi altında.
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Geçtiğimiz mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucunda ciddi bir operasyon daha geçirmişti. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen usta aktör bu sefer aldığı acı haberle yürekleri yaktı.
2 yıl önce ablası, aynı zamanda oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi olan Zinnet İsmailoğlu'nu toprağa vere Kadir İnanır bu kez de ablası Elmas Bakar'ı kaybetti.
Hayatını kaybeden Elmas Bakar’ın cenazesinin 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.
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