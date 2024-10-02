Son Hali Korkuttu: Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Filiz Akın Hastanede Tedavi Altına Alındı!
Son Hali Korkuttu: Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Filiz Akın Hastanede Tedavi Altına Alındı!
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Kısa süre önce taburcu edilen sanatçı yeniden hastanede tedavi altına alındı.
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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'le birlikte Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sıkça gündem oluyor.
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Usta sanatçı, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlardan sonra çok sayıda ameliyat geçirmişti.
Sağlık durumu sıkça merak konusu olan Akın, takipçilerini bilgilendirmek amaçlı sürekli paylaşım da yapıyor.
Geçtiğimiz kasım ayında hastaneye kaldırılan ve bir süre burada tedavi olan usta isim taburcu olmuştu. Ancak gelen kötü haber sonrası Akın'ın tekrar hastaneye yattığı ortaya çıktı.
81 yaşındaki Filiz Akın Instagram'daki son paylaşımıyla sevenlerini epey korkuttu. Bodrum'da hastanede tedavi gören ünlü sanatçı, hastane yatağından fotoğrafını yayınladı.
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