ÇARŞI Jest Yapmıştı: Hakan Altun ve Beşiktaş Taraftarının 'Hani Bekleyecektin' Performansı Yeniden Gündem Oldu
ÇARŞI Jest Yapmıştı: Hakan Altun ve Beşiktaş Taraftarının 'Hani Bekleyecektin' Performansı Yeniden Gündem Oldu
Şarkılarıyla gönülleri fetheden Hakan Altun'un Zafer Algöz'le beraber gittiği Beşiktaş basketbol maçındaki görüntüleri Tel Aviv maçı öncesi yeniden gündem oldu. ÇARŞI grubu ünlü şarkıcıyı görünce 'Hani Bekleyecektin' söylemeye başlayınca gülücükler saçan Hakan Altun'un taraftara eşlik etmesi yine kalpleri eritti.
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Türk arabesk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Hakan Altun bu zamana kadar çıkardığı her parçasıyla yüreklerin en derin köşelerine dokunmayı başarmış bir isimdir şüphesiz.
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Güçlü sesinin yanı sıra sempatik tavırları ve içten hareketleriyle gönülleri fethetmeyi başarıp kalpler saçan ünlü şarkıcı her haliyle dikkat çekiyor.
Kendisi aynı zamanda oldukça koyu bir Beşiktaş taraftarı! Bu durumda siyah-beyaza sevdalıların kalbinde ayrı bir yeri var Altun'un tabii.
Pek çok kez tribünde, taraftarın arasında gördüğümüz Hakan Altun'un geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Zafer Algöz’le birlikte gittiği basket maçı görüntüleri yeniden gündem oldu.
Tel Aviv maçı öncesi yeniden paylaşılan görüntülerde, ÇARŞI grubunun ünlü şarkıyıcı görünce jest yapıp en sevilen şarkılarından 'Hani Bekleyecektin'i seslendirmeye başlaması ve bunun devamında Hakan Altun'un coşkuyla eşlik etmesi var.
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