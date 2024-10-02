ÇARŞI Jest Yapmıştı: Hakan Altun ve Beşiktaş Taraftarının 'Hani Bekleyecektin' Performansı Yeniden Gündem Oldu

Şarkılarıyla gönülleri fetheden Hakan Altun'un Zafer Algöz'le beraber gittiği Beşiktaş basketbol maçındaki görüntüleri Tel Aviv maçı öncesi yeniden gündem oldu. ÇARŞI grubu ünlü şarkıcıyı görünce 'Hani Bekleyecektin' söylemeye başlayınca gülücükler saçan Hakan Altun'un taraftara eşlik etmesi yine kalpleri eritti.