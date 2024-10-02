İşinden Eden Oryantali Hatırlattı: Gamze Türkmen İfşasına Patlayan Eylül Öztürk, Hande Sarıoğlu'na Çok Kızdı!

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, geçtiğimiz gün Kadir Ezildi'nin nişanlısını türbansız şekilde ifşa eden programa tepki gösteren isimlerden oldu. Sunuculardan Hande Sarıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda oryantal dansı yüzünden işinden olduğunu hatırlatan Öztürk adeta ateş püskürdü.