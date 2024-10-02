İşinden Eden Oryantali Hatırlattı: Gamze Türkmen İfşasına Patlayan Eylül Öztürk, Hande Sarıoğlu'na Çok Kızdı!
İşinden Eden Oryantali Hatırlattı: Gamze Türkmen İfşasına Patlayan Eylül Öztürk, Hande Sarıoğlu'na Çok Kızdı!
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, geçtiğimiz gün Kadir Ezildi'nin nişanlısını türbansız şekilde ifşa eden programa tepki gösteren isimlerden oldu. Sunuculardan Hande Sarıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda oryantal dansı yüzünden işinden olduğunu hatırlatan Öztürk adeta ateş püskürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sempatik sunucu Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız videosunu canlı yayında sansürsüz şekilde paylaşan magazin ekibi büyük tepki çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyayı adeta ayağa kaldıran olaya sessiz kalmayan isimlerden bir tanesi de uzun yıllardır Amerika'da yaşayan fenomen Eylül Öztürk oldu.
Yapılan bu davranışın birçok ülkede suç sayıldığını hatırlatan Öztürk, kişilerin ve programın ceza alması gerektiğini savundu.
Bu paylaşımlarından sonra tartışma yaratan ekipten özür geldiğini gören Eylül Öztürk bu duruma da sessiz kalamadı.
Öztürk paylaşımında "Ben hayatımda böyle çirkinlik görmedim. Dün ağzını yaya yaya "Sadece bize özel görüntüler" demedin mi?" diyerek sert çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kadarla da yetinmeyen Eylül Öztürk büyük oklarını programın sunucularından Hande Sarıoğlu'na çevirdi.
Öztürk, Sarıoğlu'nun kişisel hesabından paylaşmış olduğu oryantal dansı yüzünden HaberTürk’de yaptığı spikerlik görevinden kovulduğunu hatırlatarak o dönem arkasında durduğunu söyledi.
"Seni de tıpkı bugün Gamze'yi savunduğum gibi savunmuştum biliyor musun?" diyen Eylül Öztürk ateş püskürerek "Başka bir kadının gizli çekim görüntülerini ağzından salyalar saçarak paylaşıyorsun, bunun adına da habercilik diyorsun, ihbar diyorsun" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın