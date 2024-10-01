Erkek Bebek Beklediğini Duyuran Neslihan Atagül Annelik Duygularını İlk Kez Anlatırken Doğum Yerini Açıkladı!

Geçtiğimiz haftalarda Kadir Doğulu'yla beraber bir bebek beklediklerini duyuran Neslihan Atagül hamilelik haberinin ardından ilk kez duygularını açıkladı. Gazete Magazin'in haberine göre, oğlu olacağını hissettiğini belirten ünlü oyuncu doğum yapacağı yeri de duyurdu.