Erkek Bebek Beklediğini Duyuran Neslihan Atagül Annelik Duygularını İlk Kez Anlatırken Doğum Yerini Açıkladı!
Erkek Bebek Beklediğini Duyuran Neslihan Atagül Annelik Duygularını İlk Kez Anlatırken Doğum Yerini Açıkladı!
Geçtiğimiz haftalarda Kadir Doğulu'yla beraber bir bebek beklediklerini duyuran Neslihan Atagül hamilelik haberinin ardından ilk kez duygularını açıkladı. Gazete Magazin'in haberine göre, oğlu olacağını hissettiğini belirten ünlü oyuncu doğum yapacağı yeri de duyurdu.
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Fatih Harbiye dizisinde tanışıp yepyeni bir aşka yelken açan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü ikili ne yapsa, ne dese magazin gündemine oturmayı da başardı desek yeridir.
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Haklarında zaman zaman bebek beklediklerine yönelik haberler çıkan çiftin cephesinden geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.
Neslihan Atagül, bebek haberini kendilerinden önce duyurulmasına sitemli bir çıkış yapmış ve 'mahremiyet ihlali' üzerine dert yanarak hamile olduğunu ilan etmişti.
Magazin gündeminin fena çalkalanmasından sonra Onur Akay bir iddia daha ortaya atmış ve oyuncu çiftin yalnızca bir bebek beklemediğini öne sürmüştü!
Bu iddiadan sonra İtalya'da ‘Verissimo’ programına katılan Atagül, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıklayarak oğlu olacağını duyurmuştu.
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Anne olma heyecanını ilk kez tatmak için hazırlanan Neslihan Atagül, tarifsiz duygularını ilk kez Gazete Magazin'e anlattı.
Çok mutlu olduklarını dile getiren anne adayı Neslihan Atagül, "Kadir hamile olduğumu ilk öğrendiğinde 15 dakika boyunca güldü" diyerek eşinin tepkisini anlattı.
"Doğum Türkiye'de olacak, bu topraklarda doğmasını tercih ederim" diyerek bazı ünlülere taş attığı düşünülen Atagül "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." dedi.
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