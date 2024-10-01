Çağla Şıkel Görmesin: Meditasyon Kampına Katılan Bennu Gerede'nin Nefes Terapisi Fena Dile Düştü!
Çağla Şıkel Görmesin: Meditasyon Kampına Katılan Bennu Gerede'nin Nefes Terapisi Fena Dile Düştü!
Uzun zamandır Amerika’da yaşayan fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede bu sefer meditasyon kampından paylaşım yaptı. Ünlü ismin nefes terapisi yaptığı anlar sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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Başarılı bir fotoğrafçı ve oyuncu olan Bennu Gerede pek çok kişi tarafından 2013 yılında katıldığı Survivor'daki performansıyla tanınmıştı.
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Gözlerden uzakta bir hayat süren, uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Gerede zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda tatil için Türkiye'yi seçen ünlü ismin ülke ekonomisinden dem vurduğu anlar çok konuşulmuştu.
Sosyetik fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, bu sefer de Malibu'da gittiği meditasyon kampındaki nefes terapisi yaptığı anları "Tüm hayatım boyunca nefes aldım, ancak bilinçli nefes almayı 2015 yılında öğrenmeye başladım. İlk olarak Bali’de tanıştım ve o zamandan beri hiç durmadım. Bu uygulama, fiziksel ve duygusal olarak birçok engeli aşmama yardımcı oldu. Malibu’da Chris Tai @inhalexcel_com ile tanıştığım için çok minnettarım. Kendisi Ekim ayının sonunda İstanbul’da olacak ve sadece bir seans verecek, bu fırsatı kaçırmayın!" notuyla paylaştı.
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Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim:
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