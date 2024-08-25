Amerika'dan Tatil İçin Türkiye'ye Gelen Bennu Gerede'nin Fiyatlar Konusundaki Tepkisi Fena Tat Kaçırdı!
Amerika'dan Tatil İçin Türkiye'ye Gelen Bennu Gerede'nin Fiyatlar Konusundaki Tepkisi Fena Tat Kaçırdı!
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Aslında başarılı bir fotoğrafçı ve oyuncu olan Bennu Gerede'yi pek çoğumuzun 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasından tanıyoruz.
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Yarışmada epey dikkat çekerek ününe ün katan, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündemimize oturan Gerede uzun süredir gözlerden uzakta yaşıyor biliyorsunuz. Hatta kendisini yaşamına yurt dışında devam ediyor.
Hayatını bir süredir Amerika'da sürdüren Bennu Gerede sıcak havaları fırsat bilip tatil için Türkiye'ye geldi. Magazin Burada tarafından görüntülenen ünlü fotoğrafçı "Ben turist gibi hissediyorum kendimi kendi ülkemde" diyerek yaptığı açıklamayla gündem oldu.
Ülkemizdeki fiyatlara dair düşünceleri sorulan Bennu Gerede "Ben Amerika'da yaşıyorum ve burası çok daha pahalı. Gıda, yaşam, her şey... İnanamıyorum" diyerek acımızı bir miktar yüzümüze vurmuş oldu.
"Buraya kesin dönüşü düşünmüyorum. Şartlar çok fena" diyen Gerede'nin "Ben Atatürkçüyüm kendimi kendi ülkemde turist gibi hissediyorum" sözleri çok konuşuldu.
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