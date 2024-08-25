Konser Öncesi Korkuttu! Hakkı Bulut Sahneye Çıkamadan Hastaneye Kaldırıldı
Konser Öncesi Korkuttu! Hakkı Bulut Sahneye Çıkamadan Hastaneye Kaldırıldı
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Unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut gündemin öne çıkan ismi oldu.
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Konser maratonuna devam eden ünlü sanatçının sevenlerinin karşısına çıkmak üzere geldiği Tokat'ta rahatsızlandığı öğrenildi.
Hakkı Bulut geçtiğimiz saatlerde "Bu akşam Tokat’ta sevenlerimle buluşuyorum" notuyla havalanından bu paylaşımı yapmıştı.
Sahneye çıkma saatin geldiğinde tansiyonu bir anda yükselip fenalaşan sanatçının sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılması tüm sevenlerini tedirgin etti.
Hızlı şekilde hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un merak edilen durumunun da kısa sürede iyileştiği hatta kendisinin taburcu edildiği de açıklandı.
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Ünlü sanatçı hastanedeki sağlık çalışanlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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