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Konser Öncesi Korkuttu! Hakkı Bulut Sahneye Çıkamadan Hastaneye Kaldırıldı

Konser Öncesi Korkuttu! Hakkı Bulut Sahneye Çıkamadan Hastaneye Kaldırıldı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.08.2024 - 09:10

Konser için gittiği Tokat'ta aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, henüz sahneye çıkamadan hastaneye kaldırılınca sevenleri bir hayli tedirgin oldu.

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Unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut gündemin öne çıkan ismi oldu.

Unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut gündemin öne çıkan ismi oldu.

Konser maratonuna devam eden ünlü sanatçının sevenlerinin karşısına çıkmak üzere geldiği Tokat'ta rahatsızlandığı öğrenildi.

Konser maratonuna devam eden ünlü sanatçının sevenlerinin karşısına çıkmak üzere geldiği Tokat'ta rahatsızlandığı öğrenildi.

Hakkı Bulut geçtiğimiz saatlerde "Bu akşam Tokat’ta sevenlerimle buluşuyorum" notuyla havalanından bu paylaşımı yapmıştı.

Sahneye çıkma saatin geldiğinde tansiyonu bir anda yükselip fenalaşan sanatçının sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılması tüm sevenlerini tedirgin etti.

Sahneye çıkma saatin geldiğinde tansiyonu bir anda yükselip fenalaşan sanatçının sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılması tüm sevenlerini tedirgin etti.

Hızlı şekilde hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un merak edilen durumunun da kısa sürede iyileştiği hatta kendisinin taburcu edildiği de açıklandı.

Hızlı şekilde hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un merak edilen durumunun da kısa sürede iyileştiği hatta kendisinin taburcu edildiği de açıklandı.
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Ünlü sanatçı hastanedeki sağlık çalışanlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü sanatçı hastanedeki sağlık çalışanlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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