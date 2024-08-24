24 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. 2023 senesinde Ceyda Düvenci'den boşanarak 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye başlaması dikkat çekmişti. Şakrak ve Akpınar'ın sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını doğurdu.
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2. Milliyet Cadde'nin haberine göre, Nilperi Şahinkaya Maslak'ta katıldığı bir konserin ardından oturduğu mekanda yan masadakilerle tartışma yaşadı. Detaylar 👇
3. Köşe yazarı Sina Koloğlu'nun haberine göre; bir bankadan reklam teklifi alan Nejat İşler'in alacağı ücret ile beş bin öğrenciye burs vereceği iddia edilmişti. Haber hakkında konuşan Nejat İşler'in "Ben öyle bir para kazanmıyorum, millet kahraman arıyor" sözleri dikkat çekti.
4. Gossip Pasta isimli Instagram hesabının paylaşımıma göre, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı bir küs bir barışık ilişki ile gündeme gelen oyuncu Mert Ramazan Demir Bali'de görüntülendi! Demir'in yanındaki ismin eski İşte Benim Stilim yarışmacılarından biri olan Özden Cerrahoğlu olduğu fark edildi.
5. Aslı Enver'in geçtiğimiz günlerde teyzesine yaptığı cilvelerle gündeme oturan dünya güzeli kızı Elay, bu sefer de dayısı Akın Enver'e derdini "bıy bıy bıy" anlattığı anlarla gündeme oturdu!
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6. Dilan Polat'ın davasının en çok merak edilen isimlerinden biri olan ve "kara kutu" olarak adlandırılan yardımcısı Şule'nin Dilan Polat'ın tahliyesi sonrası yaptığı paylaşım dikkat çekti.
7. Mert Ramazan Demir'le ayrıldıktan sonra sosyal medyaya daha bir düşen Afra Saraçoğlu, bu sefer de Türk yemeklerini değerlendirip sıraladığı bir video paylaştı. Videoda hiç konuşmadan mmm'layarak tepki veren Saraçoğlu, mimikleriyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
8. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün geçtiğimiz yıllarda İstiklal Caddesi'nde yaptığı bir sokak röportajı ortaya çıktı. Bu röportajın görüntüleri sosyal medyada gündeme olunca Övüç’ün yıllar önceki estetiksiz hali görenleri resmen şoke etti!
9. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz saatlerde saçına Afrika örgüsü yaptırdığını paylaşmıştı. Subaşı'ndan birkaç saat sonra Afrika örgüsü yaptırdığı anları paylaşan Şevval Şahin, "birbirlerini taklit etmekten bıkmadılar" dedirtti.
10. @yapayzekacannn son paylaşımıyla gündeme oturmayı yine başardı! Bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'dan Serenay Sarıkaya'ya ünlüleri liseli yılları geri gönderdi!
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11. Son dönemlerde Wanda Nara ile yaşadığı ilişkiyi sonlandırması ile gündeme gelen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin yeni arabasıyla yaptığı son paylaşımı Wanda Nara'ya gönderme olarak yorumlandı.
12. Sevgilisiyle verdiği pozlarla dikkat çeken Serel Yereli, geçtiğimiz gün Türk Bayrağı'nın altında yaptığı paylaşımıyla sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratmıştı. Ünlü isim bir takipçisinin "Gündem olmaya çalışıyorsun" yorumuna kayıtsız kalamadı.
13. Anne olduğundan beri minik oğlu Can'a düşkünlüğüyle gündemden düşmeyen Ezgi Mola, kilo vermeyi kafaya koydu! Mola'nın bugün bir ton efor sarf ettikten sonra tatlılarla karşı karşıya kalınca verdiği imtihan, tüm kilo vermek isteyenlerin resmen sesi oldu!
14. Hülya Avşar'ın programına konuk olan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile sahneye birçok kez küs çıktığını itiraf etti!
15. Karaköy’de görüntülenen Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir sorusunu duyduktan sonra gösterdiği tavır "Bıktık artık" dedirtti.
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16. Ünlü gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre Yunanistan'da tatil yapan Can Yaman, yolda yürürken bir kadının balonunu sigarasıyla patlattı.
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