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Profesyonelliğin de Bu Kadarı:Berfu Yenenler Eşi Eser Yenenler ile Sahneye Defalarca Küs Çıktığını İtiraf Etti

Profesyonelliğin de Bu Kadarı:Berfu Yenenler Eşi Eser Yenenler ile Sahneye Defalarca Küs Çıktığını İtiraf Etti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 20:26

Hülya Avşar'ın programına konuk olan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile sahneye birçok kez küs çıktığını itiraf etti!

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2019 yılında Eser Yenenler ile evlenen Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler, hem açıklamaları hem paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

2019 yılında Eser Yenenler ile evlenen Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler, hem açıklamaları hem paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Şimdilerde 'Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri' programı ile gündeme gelen Berfu Yenenler'in Eser Yenenler ile olan evliliğinden iki de oğlu var!

Şimdilerde 'Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri' programı ile gündeme gelen Berfu Yenenler'in Eser Yenenler ile olan evliliğinden iki de oğlu var!

Özellikle eşi ve çocukları ile ürettiği içeriklerini Instagram hesabından paylaşan Yenenler, eşiyle sahne de alıyor! Tabii ikilinin sahnesinde her şey her zaman güllük gülistanlık ilerlemiyormuş!

Özellikle eşi ve çocukları ile ürettiği içeriklerini Instagram hesabından paylaşan Yenenler, eşiyle sahne de alıyor! Tabii ikilinin sahnesinde her şey her zaman güllük gülistanlık ilerlemiyormuş!

Hülya Avşar'ın 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programına konuk olan Yenenler, eşiyle yer aldığı sahneler hakkında samimi itirafı ile herkesi şaşırttı.

Hülya Avşar'ın 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programına konuk olan Yenenler, eşiyle yer aldığı sahneler hakkında samimi itirafı ile herkesi şaşırttı.

Eser Yenenler ile birçok kez sahneye küs çıktığını itiraf eden Berfu Yenenler, hem kavgalarını hem de küs çıktıkları sahnelerin çok iyi geçtiğini anlattı!

Eser Yenenler ile birçok kez sahneye küs çıktığını itiraf eden Berfu Yenenler, hem kavgalarını hem de küs çıktıkları sahnelerin çok iyi geçtiğini anlattı!
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