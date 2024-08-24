Ayrılığın Kaçıncı Evresi Bu? Mauro Icardi'nin Yeni Arabasıyla Yaptığı Paylaşım Wanda Nara'ya Gönderme mi?
Ayrılığın Kaçıncı Evresi Bu? Mauro Icardi'nin Yeni Arabasıyla Yaptığı Paylaşım Wanda Nara'ya Gönderme mi?
Son dönemlerde Wanda Nara ile yaşadığı ilişkiyi sonlandırması ile gündeme gelen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin yeni arabasıyla yaptığı son paylaşımı Wanda Nara'ya gönderme olarak yorumlandı.
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Biliyorsunuz ki bir süredir gündemimizde Wanda Nara'nın Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye boşanma davası açtığı iddiası var. Hatta Wanda Nara'nın Icardi'yi takipten çıkartması da bu iddiaları güçlendirmiş, daha sonra da Nara'dan resmi ayrılık açıklaması gelmişti.
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Ayrılık haberlerinin ardından Icardi antrenmanlarda bile üzgün haliyle dikkat çekerken Wanda Nara tatiline kaldığı yerden devam etmiş hatta eski eşini bile takip ederek herkesi şaşırtmıştı.
Son olarak eski eşi Maxi Lopez ile bir araya gelen Wanda Nara'nın son paylaşımı da artık Icardi ile bir barışmanın olmayacağını düşündürtmeye başlamıştı.
Bu sefer yeni hamle Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'den geldi! Yeni arabası ile paylaşım yapan Icardi'nin paylaşımına düştüğü "Birlikte mükemmel çiftiz, o bakışları çalıyor ve ben.. Ben de öyle! ✨" notu Wanda Nara'ya gönderme olarak yorumlandı.
Gelin, ünlü futbolcunun paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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