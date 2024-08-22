Serel Yereli'nin Sevgilisiyle Birlikte Türk Bayrağının Altında Verdiği Bikinili Poz Tartışma Yarattı!
Serel Yereli'nin Sevgilisiyle Birlikte Türk Bayrağının Altında Verdiği Bikinili Poz Tartışma Yarattı!
Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği bikinili poz sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Bodrum Masalı dizisindeki rolü ile hafızalarımıza kazınan Serel Yereli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu kimi zaman açıklamaları kimi zaman da sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Bir süredir Londra'da yaşayan Yereli, şimdilerde sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar ile de çok konuşuluyor biliyorsunuz ki. Hatta ünlü isim geçtiğimiz ay babasının mezarındaki paylaşımıyla tepki çekmişti.
Serel Yereli, bu kez de sevgilisiyle birlikte Türk bayrağı altında verdiği bikinili poz ile gündeme geldi. Ünlü ismin son paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.
Gelin, Yereli'nin son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın