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Serel Yereli'nin Sevgilisiyle Birlikte Türk Bayrağının Altında Verdiği Bikinili Poz Tartışma Yarattı!

Serel Yereli'nin Sevgilisiyle Birlikte Türk Bayrağının Altında Verdiği Bikinili Poz Tartışma Yarattı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 00:28

Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği bikinili poz sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı!

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Bir dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Bodrum Masalı dizisindeki rolü ile hafızalarımıza kazınan Serel Yereli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Bir dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Bodrum Masalı dizisindeki rolü ile hafızalarımıza kazınan Serel Yereli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü oyuncu kimi zaman açıklamaları kimi zaman da sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu kimi zaman açıklamaları kimi zaman da sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Bir süredir Londra'da yaşayan Yereli, şimdilerde sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar ile de çok konuşuluyor biliyorsunuz ki. Hatta ünlü isim geçtiğimiz ay babasının mezarındaki paylaşımıyla tepki çekmişti.

Bir süredir Londra'da yaşayan Yereli, şimdilerde sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar ile de çok konuşuluyor biliyorsunuz ki. Hatta ünlü isim geçtiğimiz ay babasının mezarındaki paylaşımıyla tepki çekmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Serel Yereli, bu kez de sevgilisiyle birlikte Türk bayrağı altında verdiği bikinili poz ile gündeme geldi. Ünlü ismin son paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

Serel Yereli, bu kez de sevgilisiyle birlikte Türk bayrağı altında verdiği bikinili poz ile gündeme geldi. Ünlü ismin son paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

Gelin, Yereli'nin son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, Yereli'nin son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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